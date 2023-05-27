Гладков отчитался об обстрелах Белгородской области за 26 мая

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26 мая на территории Белгородской области произошло семь происшествий, связанных с обстрелом или беспилотниками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Квадрокоптер сбросил взрывное устройство на объект энергетической инфраструктуры в Белгороде. Удары наносились и по Белгородскому району, сообщается о девяти обстрелах. О пострадавших не сообщается.

По Валуйскому городскому округу запустили девять снарядов. Волоконовский район был обстрелян 14 раз. Из них по хутору Старый было выпущено 11 минометных снарядов, трижды из ствольной артиллерии обстреляли село Тишанка. В результате обстрелов никто не пострадал.

Грайворонский городской округ подвергся многочисленным артиллерийским обстрелам, в Грайвороне насчитали семь прилетов. В Краснояружском районе на окраине села Поповка с беспилотника сброшено два неустановленных взрывных устройства. Никто не пострадал.

Наибольшее число прилетов пришлось на Шебекинский городской округ — 106 раз. При обстреле села Новая Таволжанка пострадала женщина 1970 года рождения. Ее госпитализировали с осколочными ранениями головы. В столице округа зафиксировано 23 прилета. Пострадал мужчина 2002 года рождения. Он госпитализирован с осколочными ранениями лица, головы и правой голени.

Сегодня Шебекино вновь подверглось обстрелу. Никто не пострадал, однако одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Ей окажут медицинскую помощь.