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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле Шебекино и атаке двух сел городского округа

Гладков: под обстрел попали Шебекино и село Безлюдовка, в Белянке сел парашют с предметом
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попали два населенных пункта — административный центр Шебекино и село Безлюдовка. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино, по его словам, осколки снарядов повредили забор и постройки на территории одного из предприятий. Там начался пожар, огонь уже тушат.

В Безлюдовке снаряд попал в один из корпусов на территории базы отдыха, там возникло задымление. В селе Белянка возле частного дома приземлился парашют с неизвестным предметом, место оцепили.

Шебекинский городской округ и его административный центр, город Шебекино, неоднократно попадали под обстрел с начала российской спецоперации. Утром 27 мая Гладков сообщил, что за сутки Шебекинский округ обстреляли 106 раз. В Шебекино, по его словам, прилетело 23 снаряда. В этот же день город снова попадал под обстрел, также удар нанесли по селу Новая Таволжанка. В результате повреждения получили газопровод и линия электропередач.

Гладков сообщил об обстреле Шебекино и атаке двух сел городского округа
Гладков сообщил об обстреле Шебекино и атаке двух сел городского округа

Теги
Вячеслав Гладков обстрел Шебекино

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