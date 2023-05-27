Гладков сообщил об отражении атаки беспилотника на село Поповка

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Politico узнала о «союзнике» Венгрии в споре по санкциям ЕС против России Политика, 16:10
Минобороны заявило о двух перехваченных ракетах Storm Shadow Политика, 16:02
Двое военных погибли в результате атаки дрона в Брянской области Политика, 15:57
«Урал» разгромил аутсайдера и сохранил прописку в РПЛ Спорт, 15:50
Еврокомиссия назвала размер связанных с Россией замороженных активов Политика, 15:48
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:48
Гладков отчитался об обстрелах Белгородской области за 26 мая Политика, 15:33
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Запрещенный в служении протоиерей Калинин допустил, что «совершил ошибку» Политика, 15:30
«Фокус — на успехе клиента»: как обновляют бренды в IT Тренды, 15:20
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 15:17
В Ульяновской области пропал участник соревнований по парусному спорту Спорт, 15:13
Вучич предложил сделать Вучевича своим преемником в правящей партии Политика, 15:08
Гладков сообщил об отражении атаки беспилотника на село Поповка Политика, 15:02
Как отечественные работодатели меняют кадровую политику Новая экономика, 14:59

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об отражении атаки беспилотника на село Поповка

Гладков: в селе Поповка Белгородской области сбили беспилотник
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В селе Поповка Краснояружского района сбит беспилотник. Об этом в своем телегам-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Село находится у границы с Сумской областью Украины.

По словам Гладкова, никто не пострадал. Разрушений также нет. 

Ранее сегодня обстрелу подвергся г. Шебекино. В результате обстрела в шести многоквартирных домах выбило окна, повреждены их фасады, осколки снарядов повредили несколько магазинов. В городе повреждена линия электропередачи. При этом никто не пострадал. 

С прошлой весны в области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В феврале Гладков сделал его бессрочным, также в регионе введен средний уровень реагирования.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
В Белгородской области при обстреле пострадал человек
Политика
Белгородский губернатор сообщил о двух сброшенных с беспилотника бомбах
Политика
Гладков сообщил о пострадавшей и пожаре из-за обстрела белгородского села
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter