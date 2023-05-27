Гладков сообщил об отражении атаки беспилотника на село Поповка

Фото: Google Maps

В селе Поповка Краснояружского района сбит беспилотник. Об этом в своем телегам-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Село находится у границы с Сумской областью Украины.

По словам Гладкова, никто не пострадал. Разрушений также нет.

Ранее сегодня обстрелу подвергся г. Шебекино. В результате обстрела в шести многоквартирных домах выбило окна, повреждены их фасады, осколки снарядов повредили несколько магазинов. В городе повреждена линия электропередачи. При этом никто не пострадал.

С прошлой весны в области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В феврале Гладков сделал его бессрочным, также в регионе введен средний уровень реагирования.