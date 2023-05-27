Гладков заявил, что его автомобиль попал под обстрел при попытке попасть в Шебекино

Гладков заявил, что попал под обстрел при попытке попасть в Шебекино

В результате обстрела Шебекино 27 мая погиб один человек, еще двое подростков получили ранения, сообщал ранее Гладков. По его словам, после инцидента он попытался попасть в город, однако его автомобиль также попал под обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при попытке попасть в Шебекино его автомобиль попал под обстрел — снаряды разрывались на соседней улице.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Сам глава региона не пострадал, он также провел «серьезную работу» силовыми структурами после сегодняшнего обстрела города.

В результате обстрела Шебекино и округа 27 мая погиб один человек — охранник одного из предприятий города, находившийся в момент атаки на улице, пострадали трое, среди них — двое подростков.

«Самый тяжелый день для округа. Только сам город был 5 раз под обстрелом <...> Что хочу доложить? Провели большую работу с силовыми структурами. Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации», — заявил Гладков.

Также глава Белгородской области сообщил, что при обходе Шебекино им и сотрудниками его администрации были зафиксированы повреждения в 11 многоквартирных домах, шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях. «Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи все восстановят», — добавил он.

Позже Гладков сообщил, что у всех одиннадцатиклассников Шебекинского округа есть возможность не сдавать ЕГЭ, а сдать необходимые экзамены уже при поступлении в любой вуз.

Город Шебекино находится в 20 км к юго-востоку от Белгорода. Он неоднократно попадал под обстрел после начала военной операции на Украине. 21 мая в результате атаки на этот город загорелся полигон твердых бытовых отходов. Ранее Гладков писал, что за прошедшие сутки в Шебекинском городском округе зафиксировано наибольшее в регионе число «прилетов» — 106.

С прошлой весны в Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В феврале Гладков сделал его бессрочным, также в регионе введен средний уровень реагирования.