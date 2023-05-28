Гладков заявил о повреждении газопровода и ЛЭП в Белгородской области

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Есть повреждение газопровода и линии электропередачи», — написал Гладков.

Он добавил, что атака на село проводилась еще и с помощью дрона. Беспилотник врезался в автомобиль, повредил его, пострадавших нет, уточнил губернатор.

27 мая в Белгородской области обстрелу подвергся город Шебекино. Тогда погиб один человек — охранник одного из предприятий города, находившийся в момент атаки на улице, еще три человека, среди них — двое подростков. По словам Гладкова, девочка 15 лет получила ранения нижних конечностей, мальчик 17 лет — контузию.

Кроме того, после той атаки повреждения получили 11 многоквартирных домов, шесть частных домовладений, два крупных предприятиях, три коммерческих объекта и 12 автомобилей.

Гладков рассказал, что при попытке проехать в город его автомобиль попал под обстрел, сам губернатор не пострадал.