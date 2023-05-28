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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко счел неизбежным столкновение России и Украины

Лукашенко: столкновение России и Украины было неизбежно, Москва упредила худший сценарий
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Илья Питалёв / Sputnik / Reuters)

Столкновение между Россией и Украиной было неизбежным, оно бы все равно произошло, если не сейчас, то позже. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если бы это произошло не в феврале 2022 года, то произошло бы позже, но на худших условиях для России. Для нас — для Белоруссии и России. Вы упредили развитие этих событий», — сказал он.

Лукашенко назвал специальную военную операцию «деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира».

Лукашенко и раньше настаивал, что конфликт на Украине был неизбежен. «Некоторые в России говорят: «Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию». А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен», — говорил он в конце февраля. По словам белорусского президента, если бы Россия «не упредила эту войну со стороны Украины, <…> не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми».

Спецоперация не остановится, пока Россия и Украина не заключат мирное соглашение, считает президент Белоруссии. Украина неизбежно должна согласиться на переговоры с Россией без выставления предварительных условий, говорил он. При этом, хотя Белоруссия и поддерживает Россию, «столкновение» россиян и украинцев стало трагедией для ее народа, отмечал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин также называл конфликт с соседней страной неизбежным. «Вопрос только был в том, когда это произойдет. И, конечно, боевые действия, военные действия — это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», — говорил глава государства.

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В Кремле допускали достижение целей спецоперации дипломатическим путем. При этом представители российского руководства не раз говорили, что все цели спецоперации будут достигнуты. Путин называл победу России в спецоперации на Украине неизбежной.

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Белоруссия конфликт Украина Александр Лукашенко
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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