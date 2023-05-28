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Выборы президента Турции ,  
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Эрдоган вновь раздал деньги на избирательном участке

Президент Турции Эрдоган раздал деньги избирателям на участке в Стамбуле

Эрдоган вновь раздал деньги на избирательном участке
Video

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раздал деньги сторонникам на избирательном участке в Стамбуле, где ранее проголосовал сам, передает Reuters.

Эрдоган голосовал в средней школе Саффет Чеби в районе Ускюдар в Стамбуле.

В Турции 28 мая проходит второй тур президентских выборов, первый этап состоялся 14 мая. По итогам первого тура при явке в 87% Эрдоган получил 49,51% голосов, а его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Действующий президент победил в четырех из семи регионов. Однако в крупных городах президент проиграл. Жители Анкары, Стамбула, Измира и Антальи выбрали Кылычдароглу.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50%, в стране проводится второй тур. Голосование началось 28 мая в 8:00 и должно завершиться в 17:00.

В день первого тура, 14 мая, Эрдоган также раздавал подарки собравшимся на участке. Президент голосовал на участке в школе того же района. После того как он отдал свой голос, его помощники начали раздавать подарки. Тогда несколько мужчин принесли на участок большие спортивные сумки, в которых находились куклы в пластиковых коробках. Они подошли к заграждениям и начали раздавать их тем, кто пришел встретить Эрдогана с детьми. Мальчикам раздали пластмассовые машинки. Anka Haber Ajansi пишет, что Эрдоган тогда раздавал детям и деньги.

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Теги
Реджеп Тайип Эрдоган выборы президента Турция деньги

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