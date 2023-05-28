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Выборы президента Турции ,  
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Эрдоган и Кылычдароглу проголосовали во втором туре выборов. Видео

Кандидаты в президенты Турции проголосовали во втором туре выборов. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пришел на избирательный участок, расположенный в средней школе Саффет Чеби в районе Ускюдар в Стамбуле.

Его оппонент Кемаль Кылычдароглу проголосовал в аргентинской начальной школе в Анкаре.

Первый тур выборов прошел 14 мая. Тогда явка составила 87%. Эрдоган получил 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. Для победы необходимо набрать более 50% голосов избирателей.
 

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу Турция выборы президента

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