Эрдоган и Кылычдароглу проголосовали во втором туре выборов. Видео

Кандидаты в президенты Турции проголосовали во втором туре выборов. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пришел на избирательный участок, расположенный в средней школе Саффет Чеби в районе Ускюдар в Стамбуле.

Его оппонент Кемаль Кылычдароглу проголосовал в аргентинской начальной школе в Анкаре.

Первый тур выборов прошел 14 мая. Тогда явка составила 87%. Эрдоган получил 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. Для победы необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

