Украинские власти сообщили об ударах по Харьковской области

О пострадавших глава областной администрации Олег Синегубов не сообщил. Харьковская область граничит с Белгородской, власти которой ранее заявили об атаке украинских диверсантов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил об ударе по региону. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги. О пострадавших не сообщается.

Ночью корреспонденты «Суспiльне» и «Зеркало недели» сообщали о взрывах в Днепре и Харькове.

С середины прошлой осени российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту; Киев причастность к теракту отрицает.

Харьковская область Украины граничит с Грайворонским районом Белгородской области России. 22 мая белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о проникновении в Грайворонский городской округ диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Российские военные, пограничники, Росгвардия и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника», добавил он.