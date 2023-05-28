Посол Филиппин исключил введение санкций против России

Посол Филиппин Байлен: Манила не будет присоединяться к санкциям ЕС против России

Филиппины не будут вводить санкции в отношении России, заявил «РИА Новости» посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом», — сказал Байлен.

Еще в июне 2022 года советник президента Филиппин по национальной безопасности Кларита Карлос заявляла, что страна должна сохранять нейтральную позицию в конфликте России и Украины и не присоединяться к западным санкциям. Карлос также отметила, что у Филиппин очень прочные отношения с Россией.

При этом в июле того же года Филиппины отказались покупать 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений попасть под американские санкции, сообщало Associated Press со ссылкой на официальных лиц. Контракт на 12,7 млрд филиппинских песо (около $228 млн) был подписан в 2021 году и была внесена предоплата, но в июне 2022 года сделку отменили.

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес говорил, что сделка была отменена из-за опасений нарушить закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), из-за которого под санкции США могут попасть страны, сотрудничающие с российскими предприятиями.