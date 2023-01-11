Киев пожаловался, что Зеленского игнорирует президент Филиппин

Украинские дипломаты с июня пытались организовать разговор двух лидеров, однако так и не получили от филиппинских властей никакого ответа насчет «мирного плана» Владимира Зеленского

Фердинанд Маркос (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Президент Филиппин Фердинанд Маркос с июня игнорирует все просьбы Украины организовать его телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как сообщает издание Inquirer, на брифинге для журналистов это сообщил поверенный в делах в Малайзии Денис Михайлюк, который отвечает и за отношения с Филиппинами.

По словам дипломата, Киев рассчитывал на телефонный разговор, надеясь прояснить позицию Манилы касательно военного конфликта. «Но мы до сих пор не получили никакого ответа от администрации президента Филиппин», — пожаловался Михайлюк.

Дипломат заявил, что посольство продолжает предпринимать попытки связаться с Маркосом, чтобы обсудить «мирный план» Зеленского, объявленный им в сентябре. Главное условие этого плана — восстановление российско-украинской границы, существовавшей до 2014 года.

Фердинанд Маркос вступил в должность президента Филиппин 30 июня прошлого года. Во время избирательной кампании он комментировал российско-украинский конфликт и подчеркивал, что не намерен поддерживать в нем ни одну из сторон. Но само вооруженное противостояние он назвал неприемлемым.