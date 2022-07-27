Филиппины отказались от 16 российских вертолетов из-за санкций США

Сделка была отменена из-за опасений Филиппин нарушить закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), сообщил посол этой страны в США Хосе Мануэль Ромуальдес

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Правительство Филиппин отказалось от покупки 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений попасть под американские санкции, сообщили AP официальные лица.

По словам бывшего министра обороны Дельфина Лорензаны (ныне — глава госагентства, отвечающего за преобразование бывших военных баз в деловые центры), контракт на 12,7 млрд филиппинских песо (около $228 млн) был подписан в ноябре, а в январе была внесена предоплата. Ее сумма не раскрывается. По соглашению «Совтехноэкспорт» должен был поставить вертолеты примерно через два года.

По словам Лорензаны, он отменил сделку в июне, еще до окончания своих министерских полномочий, получив одобрение бывшего тогда президентом Родриго Дутерте. «Мы могли столкнуться с санкциями», — отметил он. По словам Лорензаны, Вашингтон мог выразить свое недовольство в случае продолжения сделки из-за ухудшения отношений между США и Россией. Экс-министр добавил, что Вашингтон знал о решении Манилы отказаться от покупки российских Ми-17 и может предложить стране аналогичные вертолеты.

В свою очередь посол Филиппин в США Хосе Мануэля Ромуальдеса сообщил, сделка была отменена из-за опасений нарушить закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA). В соответствии с ним под санкции США могут попасть страны и компании, сотрудничающие с российскими предприятиями и организациями из санкционного списка. Этот закон был принят в 2017 году.

Ми-17 — многоцелевой вертолет, который используется для пассажирских и грузовых перевозок. Он может перевозить до 26 пассажиров и до 8 т груза.

В апреле покупку 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5 у России решила отложить Индия. По словам источников ANI и India Today в правительстве, решение не связано с российской военной операцией на Украине, оно было принято задолго до ее начала — в рамках поддержки национальной программы вертолетов средней грузоподъемности Make in India, принятой премьер-министром Нарендрой Моди.