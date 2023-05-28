В США достигли соглашения по потолку госдолга

Договоренность подразумевает «историческое сокращение расходов» и последующие реформы, рассказал конгрессмен. Текст соглашения будет опубликован позже, палата представителей рассмотрит его на следующей неделе

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти объявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта.

«Я только что разговаривал по телефону с президентом [Джо Байденом]. После того, как он потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», — написал конгрессмен в своем Twitter.

Маккарти сказал журналистам, что текст соглашения о потолке госдолга появится завтра. Планируется, что палата представителей проголосует по нему в среду, 31 мая. «У нас еще много работы», — отметил он.

Подробности достигнутой договоренности он раскрывать не стал, объяснив, что сначала хочет поговорить с конгрессменами. При этом он сказал, что соглашение подразумевает «историческое сокращение расходов» и «реформы, которые выведут людей из нищеты». «Нет ни новых налогов, ни новых государственных программ», — заявил он.

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