Гладков сообщил о переносе ЕГЭ в Шебекинском округе

ЕГЭ по русскому языку для школьников Шебекинского округа перенесли на более поздний срок

Власти Белгородской области решили перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку для школьников из Шебекинского городского округа с 29 на 30 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«У всех одиннадцатиклассников есть возможность не сдавать экзамен. Такие решения есть. Но если вы решили идти в вуз, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе. <...> Мы перенесем сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа на вторник», — сообщил Гладков.

Кроме того, губернатор поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Сергею Евтушенко проработать вопрос об организации объездных маршрутов общественного транспорта, проходящих транизтом через Шебекино. Гладков отметил, что объезд города отрицательно скажется на прибыли перевозчиков, но власти не допустят подорожания билетов.

Город Шебекино находится в 20 км к юго-востоку от Белгорода. Он неоднократно попадал под обстрел после начала военной операции на Украине. Утром 27 мая Гладков сообщил, что за сутки Шебекинский округ обстреляли 106 раз. При обстреле села Новая Таволжанка пострадала женщина 1970 года рождения. Ее госпитализировали с осколочными ранениями головы. В столице округа зафиксировано 23 прилета. Пострадал мужчина 2002 года рождения. Он госпитализирован с осколочными ранениями лица, головы и правой голени.

27 мая Шебекинский округ вновь подвергся обстрелу. Погиб один человек — охранник одного из предприятий города, находившийся в момент атаки на улице. Пострадали трое, среди них — двое подростков: девочка девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей, мальчик 17 лет с контузией и мужчина, который получил «рассечения кожи головы».

При обстреле снаряды попали на территорию двух крупных предприятий города, на одном из них произошел пожар. Кроме того, в городе повреждена линия электропередачи.

По словам Гладкова, при попытке приехать в Шебекино он тоже попал под обстрел. «Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины», — писал губернатор. Он не пострадал.