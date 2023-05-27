Гладков заявил о «самом тяжелом дне» с погибшим и ранеными в Шебекино
В результате обстрела Шебекино погиб один человек — охранник одного из предприятий города, находившийся в момент атаки на улице, пострадали трое, среди них — двое подростков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Самый тяжелый день в Шебекинском округе. <...> Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу», — написал он в телеграм-канале.
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