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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил о «самом тяжелом дне» с погибшим и ранеными в Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Шебекино погиб один человек, пострадали трое
При обстреле Шебекинского округа погиб один человек, пострадали трое, среди них — двое подростков, они госпитализированы. Снаряды попали в два крупных предприятия города, на одном из них произошел пожар. Повреждена ЛЭП

В результате обстрела Шебекино погиб один человек — охранник одного из предприятий города, находившийся в момент атаки на улице, пострадали трое, среди них — двое подростков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Самый тяжелый день в Шебекинском округе. <...> Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу», — написал он в телеграм-канале.

Материал дополняется.

Теги
Белгородская область обстрел

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