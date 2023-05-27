Министр обороны Сербии сравнил премьера Косово с Зеленским

Глава Минобороны Сербии Вучевич: премьер Косово хочет быть в роли жертвы, как Зеленский

Альбин Курти (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Премьер-министр Косово Альбин Курти хочет быть в роли жертвы, как президент Украины Владимир Зеленский, отводя Сербии роль агрессора, заявил журналистам сербский министр обороны Милош Вучевич после объявления о занятии им поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

В то же время, отмечает Вучевич, Косово занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах. Так глава Минобороны Сербии назвал произошедшие в конце мая столкновения протестующих в муниципалитетах на севере Косово, где проживают преимущественно сербы.

«Давайте не будем играть на руку Курти, который, наверное, каждое утро воображает, что он является [президентом Украины Владимиром] Зеленским и что он станет некой жертвой, а мы — агрессорами», — сказал Вучевич (цитата по ТАСС).

Вучевич сменил на посту главы правящей партии ее основателя и президента Сербии Александра Вучича. Последний объявил о решении уйти с должности на фоне протестов, поводом для которых стали инциденты со стрельбой в начале мая. Один из них произошел в школе в Белграде, погибли девять человек, еще 16 пострадали.

Оппозиция требовала уволить главу МВД Братислава Гашича. Вучич отказался, заявив, что министр «отлично справляется со своей задачей», при этом не исключил других перестановок в правительстве.

Вучич предложил кандидатуру Вучевича на пост главы СПП, назвав его человеком, преданным «идее независимой и процветающей Сербии».

Из-за вспыхнувших протестов на севере Косово войска Сербии 26 мая выдвинулись в направлении административной границы с республикой после приведения их в состояние боеготовности максимального уровня из-за ситуации в регионе.

Вучевич тогда назвал ситуацию «драматичной» и сказал: «Кто-то должен понимать: что-то, что делает Альбин Курти, ведет нас к красным линиям, ведет к полному краху диалога». Сербские войска пока остаются в регионе «до дальнейшего уведомления».