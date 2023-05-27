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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино после обстрела выбило окна в шести многоквартирных домах

Гладков: в Шебекино Белгородской области после обстрела сгорел гараж и автомобиль в нем

Город Шебекино Белгородской области попал под артиллерийский обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате обстрела в шести многоквартирных домах выбило окна, повреждены их фасады, осколки снарядов повредили несколько магазинов. Помимо этого в трех жилых домах частного сектора разрушены теплицы и также выбиты окна. Один из снарядов попал в гараж, который находится в гаражном комплексе, после чего возник пожар. Его потушили, но и гараж, и автомобиль, который в нем стоял, сгорели. В городе повреждена линия электропередачи.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Город Шебекино находится в 20 км к юго-востоку от Белгорода. Он является административным центром Шебекинского района и неоднократно попадал под обстрел после начала военной операции на Украине. 21 мая в результате атаки на этот город загорелся полигон твердых бытовых отходов.

С прошлой весны в области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В феврале Гладков сделал его бессрочным, также в регионе введен средний уровень реагирования.

10 мая Шебекино также попал под обстрел, один мужчина получил ранения. Позже губернатор уточнил, что раненый погиб.

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В Шебекино после обстрела выбило окна в шести многоквартирных домах
В Шебекино после обстрела выбило окна в шести многоквартирных домах

Теги
Шебекино Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков

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