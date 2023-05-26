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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области при обстреле пострадал человек

Белгородский губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекинского округа
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Под обстрел попал Шебекинский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадал один мужчина, он получил легкие ранения головы и правой ноги. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отправили на амбулаторное лечение.

В Шебекино осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, шесть автомобилей и уличный газопровод. Также разбиты дорожное полотно и светофор.

В селе Безлюдовка есть повреждение линии электропередачи. Без света остались три населенных пункта — Графовка, Пристень и Ивановка.

Утром 26 мая Гладков сообщал, что за сутки Шебекинский округ был обстрелян 35 раз. В селе Новая Таволжанка в результате сброса бомбы с беспилотника повреждения получил фасад сельхозпредприятия.

При обстреле артиллерией и минометами в двух частных домовладениях были посечены фасады и выбиты стекла. В селе Муром при обстреле погиб домашний скот, в двух частных домовладениях осколками посечены кровля и заборы.

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В Белгородской области при обстреле пострадал человек
В Белгородской области при обстреле пострадал человек

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел пострадавшие

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