После обстрела Шебекино загорелся мусорный полигон

Пожар тушат, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате там загорелся полигон твердых бытовых отходов.

«Пострадавших нет. Пожарные расчеты на месте, тушат», — написал он.

Город Шебекино расположен на юге Белгородской области, в 20 км от ее столицы и в 5 км от границы России с Украиной. Это административный центр Шебекинского района Белгородской области. Население города на 2021 год составляло почти 40 тыс. человек, площадь — 41 кв. км. С прошлой весны в области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В феврале Гладков сделал его бессрочным. В регионе также введен средний уровень реагирования.

В прошлый раз Шебекино попадал под удар 10 мая, один мужчина получил ранения. Губернатор сообщал, что обстрел начался, когда он выезжал из города. По его словам, два снаряда попали «в огороды частных жилых домов». Позднее он уточнил, что раненый скончался.