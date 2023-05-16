И как, по мнению СМИ, это может сыграть на руку офису президента

Из-за чего прошли обыски у главы Верховного суда Украины И как, по мнению СМИ, это может сыграть на руку офису президента

Главу Верховного суда Украины Всеволода Князева подозревают во взятке в почти три миллиона долларов. При назначении он считался компромиссной фигурой, но в 2023-м начал критиковать офис Зеленского за подрыв судебной реформы

Всеволод Князев (Фото: supremecourt.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В чем подозревают верховных судей

Вечером 15 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что «разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде», но не привели подробностей. Украинские СМИ, ссылаясь на свои источники в НАБУ и САП, уточнили, что речь идет о деле главы Верховного суда Всеволода Князева. Ему вменяют взятку в $2,7 млн, которую он якобы получил от украинского миллиардера Константина Жеваго.

Всеволод Князев возглавляет Верховный суд с 1 декабря 2021 года. На пленуме ВС он был избран большинством голосов, значительно опередив двух других кандидатов — Владимира Погребняка и Олега Ткачука, которого поддерживали в офисе президента. СМИ называли Князева компромиссной фигурой. Сам он, выступая на пленуме, говорил, что за ним «нет никаких политических сил и никаких центров влияния». Константин Жеваго — в прошлом ключевой акционер украинского банка «Финансы и кредит» (обанкротился в 2015 году), основатель и совладелец горнодобывающей компании Ferrexpo. В 2022 году занял пятое место в списке богатейших людей Украины по версии украинского Forbes (в декабре 2022 года издание оценило состояние Жеваго в $1,4 млрд). Последние три года Жеваго не живет в стране: он покинул ее из-за уголовного дела о растрате 2,5 млрд гривен из средств банка «Финансы и кредит». В 2021 году по просьбе украинской стороны Интерпол объявил его в розыск; в декабре 2022-го Жеваго задержали в Куршевеле. Однако французский суд отказал в его выдаче Киеву, и в январе 2023 года бизнесмен вышел на свободу под залог в 1 млн евро.

По информации украинских СМИ, Князев получал деньги от людей, которые лоббировали судебные решения в пользу Жеваго. В частности, в апреле 2023 года ВС оставил 40,19% акций контролируемого Ferrexpo Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) компаниям, связанными с Жеваго, отменив признание недействительными договоров, которые были заключены 20 лет назад.

По информации ZN.UA, обыски прошли еще у 18 судей ВС, которые принимали участие в рассмотрении этого дела. Чтобы задержать Князева и других судей и взять их под стражу, правоохранительным органам было нужно решение Высшего совета правосудия — независимого органа судейского управления.

По словам источников «Страны.ua», в офисе президента Украины об обысках узнали после их начала. Как полагает издание, обвинения в адрес Князева позволят президентской администрации более плотно контролировать судебную систему. «Этот контроль и так резко усилился — судьи опасаются обвинений в «работе на врага», если будут выносить «неправильные» решения, — говорится в метериале. — <…> Но теперь, после массовых обысков в ВС и истории с Князевым, нежелание судей лезть на рожон, вероятно, еще более возрастет. Также примечательно, что Князева подозревают во взятке от Жеваго, дело против которого активно продвигает офис президента».

Многое будет зависеть от того, кто заменит Князева, если его отстранят, — по данным «Страны.ua», на его место прочат главу Кассационного гражданского суда в составе ВС Бориса Гулько, который считается лояльным офису президента. «Впрочем, не исключено, что в процесс активно вмешаются западные партнеры, которые уже давно пытаются выстроить свою систему контроля над судебной системой Украины», — резюмирует издание.

Как складываются отношения Зеленского с судебным сообществом

В феврале 2023 года Князев обвинил заместителя главы офиса президента Андрея Смирнова в том, что тот своими заявлениями подрывает судебную реформу (стартовала в стране в 2014 году, ее цель — привести судебное законодательство республики в соответствие с европейскими нормами). Спор шел об Этическом совете, который был сформирован в 2021 году с целью определять, отвечает ли кандидат в члены Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

Высший совет правосудия (прежде Высший совет юстиции) — независимый орган судейского управления, в него входит 21 судья. Десять из них избирают на Съезде судей Украины, еще по два назначают президент, Верховная рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических вузов. Совет возглавляет председатель Верховного суда.

Осенью прошлого года Смирнов заявил: «Если Этический совет, председателем которого является действующий судья ВС, выбирает кандидатами в Высший совет правосудия (ВСП) 16 человек, семь из которых являются действующими судьями того же ВС, и это воспринимается обществом, тогда все в порядке» (здесь и далее — цитаты по «Украинской правде»). По мнению Князева, это высказывание могло стать причиной того, что формирование Высшего совета затянулось и таким образом не выполнялось интеграционное требование Еврокомиссии. «Если наша евроинтеграционная задача была сформировать Высший совет правосудия, а один из руководителей офиса президента фактически критикует те этапы процесса, которые заложены в реформу ВСП, — это демотивирует судей на участие в съезде, на избрание новых членов ВСП», — сказал он.

Смирнов ответил, что деятельность Этического совета критиковали антикоррупционные структуры. «Очень обидно осознавать, что у нас разное понимание судебной реформы и евроинтеграции. Реформа движется и будет двигаться еще активнее. Подчеркну, что работа всех совещательных органов, в том числе и Этического совета, должна быть построена исключительно на доверии к этим органам», — сказал замглавы офиса.

Трения между политическим руководством Украины и руководством ее судебной системы продолжаются уже несколько лет. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский вступил в конфронтацию с Конституционным судом. Причиной стала запушенная в 2016 году система электронного декларирования доходов, в рамках которой госслужащие, правоохранители и депутаты должны подробно отчитываться о своих активах, материальном положении своих семей и имеющихся у них наличных. Е-декларирование было условием предоставления Киеву средств Международного валютного фонда. В 2020 году, после иска нескольких депутатов Верховной рады, Конституционный суд решил, что неверные данные в декларациях или их неподачу считать уголовными преступлениями нельзя, наказание за это может быть только административным. В ответ Зеленский попросил Верховную раду уволить всех судей Конституционного суда во главе с Александром Тупицким, хотя согласно Конституции ни у президента, ни у парламента таких полномочий нет. Тупицкий это решение оспорил, в 2021 году его поддержал Верховный суд. В пояснении ВС, в частности, говорилось, что глава государства нарушил гарантии независимости и неприкосновенности судей. В декабре 2022 года Кассационный суд отменил президентский указ, которым Тупицкий был временно отстранен от должности в 2020 году.