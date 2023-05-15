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В Киеве при получении взятки в $3 млн задержали главу Верховного суда

«Украинская правда»: главу Верховного суда Князева задержали при получении взятки в $3 млн
Взятка была получена от объявленного в международный розыск миллиардера Константина Жеваго, пишет «Страна.ua». Власти раскрыли «схему получения неправомерной выгоды в Верховном суде. У 18 судей проходят обыски

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали главу Верховного суда Всеволода Князева, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, его поймали при получении взятки в размере около $3 млн.

«НАБУ и САП [Специализированная антикоррупционная прокуратура] разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда», — говорится в сообщении в телеграм-канале антикоррупционного бюро.

По информации источников «Страны.ua» в правоохранительных органах, взятка была получена от миллиардера Константина Жеваго (Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд). По словам собеседников издания в НАБУ, сейчас у 18 судей Верховного суда проходят обыски.

Князев возглавляет Верховный суд с 1 декабря 2021 года.

Киев требует от Франции его экстрадиции по делу о растрате $113 млн из банка «Финансы и кредит». Жеваго был бенефициаром банка, входившего в десятку крупнейших на Украине, но обанкротившегося к 2015 году. Генпрокуратура Украины еще в 2019 году объявила бизнесмена в международный розыск. Сейчас его основной актив — горнорудная компания Ferrexpo (Полтавский ГОК).

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