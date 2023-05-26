Путин предсказал России хорошее будущее

Путин: будущее есть у всех, у России оно хорошее

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

Будущее бывает разным, но у России оно будет хорошим, уверен президент Владимир Путин.

«На самом деле будущее есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее», — сказал он на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия». Трансляцию вел канал «Россия 24».

Путин объяснил это утверждение тем, что, во-первых, «мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей», а во-вторых, у страны «огромные ресурсы», прежде всего человеческие.

В России устойчивая система образования, хотя и «есть над чем работать», а у граждан есть тяга к знаниям, добавил президент.

В апреле Путин заявил об укреплении положительных тенденций российской экономики. По его словам, с начала месяца розничный торговый оборот увеличился почти на 25%.

На Параде Победы 9 Мая президент сказал, что Россия хочет «видеть будущее мирным, свободным и стабильным».