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Путин заявил об активном развитии российской экономики

Путин: экономика России активно развивается, ВВП в апреле прибавит в реальном выражении
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Положительные тенденции российской экономики укрепляются, с начала апреля розничный торговый оборот увеличился почти на 25%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, «российская экономика продолжает активно развиваться в рамках новой модели роста». «По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении», — уверен он. На фоне роста экономики правительство пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону улучшения, добавил Путин.

Он отметил, что в стране произошел рост погрузки на железной дороге: если в марте этот показатель составлял около 2%, то в начале апреля он вырос до 3,6%. «Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться», — считает президент.

Индекс деловой активности в марте достиг 56,8 пункта — Путин подчеркнул, что это «является третьим значением за всю историю и прямо говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое».

Индекс деловой активности в производстве (Purchasing Managers' Index, PMI) — числовой показатель оценки состояния конкретной отрасли, состояния экономики. Значение общего индекса 50 и более пунктов указывает на рост экономики, меньшие показатели — о снижении.

Международный валютный фонд (МВФ) в апрельском прогнозе по мировой экономике улучшил ожидания по росту ВВП России в этом году до 0,7% (в январском прогнозе было 0,3%). Прогноз на 2024 год МВФ ухудшил — с 2,1 до 1,3%.

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В своем прогнозе МВФ основывался на том, что в эти периоды не будет действовать бюджетное правило (оно было приостановлено в прошлом году, а новое вступит в силу в 2025-м), что позволяет использовать для покрытия дефицита сверхдоходы от энергоресурсов и средства из Фонда национального благосостояния. Кроме того, как считают в МВФ, российский Центробанк продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

Ранее прогнозы по состоянию экономики России на 2023 год улучшили Всемирный банк и ЦБ России. Банк России в базовом сценарии ожидает, что изменение ВВП в этом году составит от минус 1% до плюс 1% (в предыдущей, октябрьской версии, прогнозировался спад в пределах 1–4%). Всемирный банк в весеннем докладе прогнозирует, что падение ВВП составит 0,2% (вместо ранее ожидаемых 3,3%).

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Владимир Путин ВВП развитие экономики железная дорога деловая активность Индекс деловой активности

Владимир Путин

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