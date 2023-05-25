Минпромторг — о санкциях США: в России есть свободные мощности для выпуска линз

Минпромторг заявил, что линзы можно выпускать на российских заводах

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На российских предприятиях есть возможность выпускать интраокулярные линзы, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, комментируя введение США ограничений на ввоз линз в Россию и приостановку импорта линз Acuvue (производит Johnson & Johnson).

Интраокулярные линзы применяются при катаракте (помутнение хрусталика) и для коррекции зрения при высоких степенях астигматизма, дальнозоркости и близорукости.

«Важно, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, которые позволят полностью закрыть потребность России», — говорится в сообщении.

В России есть несколько компаний, которые производят мягкие (при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, пресбиопии или возрастной дальнозоркости) и жесткие линзы (в случае сильной степени астигматизма или пресбиопии).

Как отмечает Минпромторг, производством мягких линз в России занимаются семь организаций — «Окей Вижен», «Фирма Конкор», «Светленз», «Оптимедсервис», ОВТ, НИИ глазных болезней и «Линкон». Причем «Фирма Конкор» экспортирует свою продукцию в страны ближнего зарубежья. Жесткие линзы производят четыре российские компании — «Окей Вижен», «Доктор Линз Технология», «Смарт Оптикс» и НИИ глазных болезней.

«За 2022 год объем производства контактных линз в стране увеличился примерно на 30% в натуральном выражении по отношению к предыдущему году», — уточнили в ведомстве.

О том, что американская компания Johnson & Johnson (выпускает линзы под брендами Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) собирается приостановить импорт линз, сообщил 24 мая «Коммерсантъ FM» со ссылкой на владельцев магазинов оптики. Те, в свою очередь, получили такую информацию от поставщиков товаров Johnson & Johnson. Позже об этом же рассказала фармкомпания «Протек», которая выступает официальным дистрибьютором продукции Johnson & Johnson.

Кроме того, на прошлой неделе Минпромторг США расширил санкции на ввоз некоторых товаров в Россию. В список попали контактные линзы: теперь для их экспорта производители должны получать экспортные лицензии, прямых ограничений на поставки нет.

Минпромторг пообещал оперативно принять меры по внесению линз в перечень параллельного импорта. Там объяснили, что согласно лицензионной политике США, если поставщик продукции докажет, что продукт предназначен для обеспечения здоровья и безопасности российских граждан, то лицензия может быть предоставлена в индивидуальном порядке. «В этом смысле обеспечение рыночной продукцией для граждан, очевидно, должно попадать под исключение», — заключили в ведомстве.