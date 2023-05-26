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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о 132 прилетах по селу Козинка за сутки

Белгородский губернатор Гладков: по селу Козинка за сутки зафиксировано 132 прилета
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

За прошедшие сутки в селе Козинка Грайворонского округа зафиксировано 132 прилета со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Из миномета и артиллерии обстреливали село Козинка — всего зафиксировано 132 прилета, есть попадания по пограничному пункту пропуска, и есть разрушение дорог и тротуаров», — написал он.

Другие населенные пункты в Грайворонском округе тоже попали под обстрел. «По Грайворону было выпущено три снаряда, повреждено пять частных домовладений: выбиты окна, посечены заборы и фасады, а также разрушена одна пристройка, осколками снаряда посекло один легковой автомобиль», — перечислил губернатор. В селе Глотово зафиксировали шесть прилетов, «в результате чего одно домовладение разрушено полностью, еще в двух выбиты стекла, посечены фасады и заборы». В здании магазина и Дома культуры выбило стекла.

«Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет, сбиты один БПЛА и две ракеты», — продолжил Гладков.

Губернатор также сообщил об обстрелах ВСУ других районов за прошедшие 24 часа:

  • Белгородский район попал под обстрел 14 раз. В поселке Октябрьский после сброса взрывного устройства повреждено административное здание, выбиты окна, посечены фасад и кровля. По селу Журавлевка было выпущено 12 снарядов.
  • Волоконовский район обстреляли 12 раз, из них по хутору Старый было выпущено восемь минометных снарядов, а еще четыре упали рядом с селом Тишанка.
  • Краснояружский район атаковали беспилотники и артиллерия. Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. В поселке Красная Яруга упал фрагмент боеприпаса, повреждена кровля одного частного дома. В селе Прилесье зафиксирован прилет четырех снарядов.
  • Шебекинский городской округ обстреляли 35 раз. В селе Сурково зафиксировали 17 снарядов. По селу Муром прилетело семь артиллерийских снарядов, погиб домашний скот. В Шебекино минометный снаряд попал в погранпереход.
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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Днем 25 мая Гладков сообщил о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки. Больше всего было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, там произошел пожар. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка, там был разрушен один частный дом.

22 мая в Грайворонский округ проникла диверсионно-разведывательная группа. Погиб один мирный житель, 13 ранены, еще одна пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации. На следующий день Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ Украина обстрел

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