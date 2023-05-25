Гладков заявил о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Goal включил трансфер украинца за €100 млн в топ-10 худших в АПЛ Спорт, 14:02
Почему акции Segezha Group смогут вырасти, несмотря на слабую отчетность Pro, 13:59
Сервис CarPrice вышел на рынок Казахстана Пресс-релиз, 13:55
Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу Общество, 13:54
Акции «Яндекса» подорожали на новости о вариантах раздела активов Инвестиции, 13:52
В Сбербанке связали падение цен на жилье с уехавшими россиянами Финансы, 13:51
Hongqi начал формировать дилерскую сеть в России Авто, 13:49
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Bloomberg узнал о трех вариантах для инвесторов «Яндекса» Бизнес, 13:49
Трамп ответил на выдвижение Десантиса видео с Гитлером и дьяволом Политика, 13:48
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 13:32
Лукашенко фразой «пусть приходят» ответил на угрозу мятежа из Польши Политика, 13:32
Отказ от «механики» и личное шоссе. Тина Тёрнер и любовь к машинам Авто, 13:29
Прокуратура попросила признать немецкую оккупацию в Подмосковье геноцидом Политика, 13:28
Уехавший из Россию в Корею биатлонист сломал руку в ДТП Спорт, 13:15

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков заявил о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки

Губернатор Гладков сообщил о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки
Больше всего снарядов было выпущено по погранпереходу в селе Козинка. Под обстрел и атаки беспилотников также попали другие районы Белгородской области, сообщил Гладков
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные за 24 мая выпустили по Грайворонскому городскому округу 87 снарядов, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Больше всего снарядов — 84 — было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, там произошел пожар. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка. Там был разрушен один частный дом, пишет Гладков.

Одна пожилая женщина в результате обстрела получила легкую контузию. Ее дом находился рядом с местом обстрела.

Двумя днями ранее, 22 мая, в Грайворонский округ проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам источников РБК, атака началась рано утром с обстрела, а затем на территорию округа зашли пехота и бронетехника. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. Погиб один мирный житель, 13 ранены, еще одна пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации.

На следующий день Минобороны заявило о разгроме диверсантов. По информации ведомства, во время операции были убиты 70 диверсантов, уничтожены четыре БМП и пять пикапов. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные будут оперативно и «предельно жестко» реагировать на подобные действия.

После отражения атаки обстрелы региона продолжились. Как сообщил Гладков, 24 мая:

Читайте на РБК Pro
Как избежать краха карьеры, когда все вокруг нестабильно — четыре навыка
Почему акции Segezha Group смогут вырасти, несмотря на слабую отчетность
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
Тысячи голодных джунов: что происходит с рынком IT-рекрутинга в России
  • по Белгородскому району было выпущено 15 снарядов, при подлете к селу Соломино сбили беспилотник;
  • в Борисовском районе рядом с хутором Лозовая Рудка с дрона сбросили взрывное устройство;
  • в Валуйском городском округе сработала система ПВО;
  • в Волоконовском районе хутор Старый попал под минометный обстрел, было выпущено девять снарядов;
  • Краснояружский район пять раз атаковали беспилотники: нападения произошли на села Староселье и Вязовое;
  • в Шебекинском городском округе сбили три беспилотника. Село Терезовка дважды попало под обстрел минометных и артиллерийских снарядов. Один человек пострадал, у него ранение ног. Под минометный обстрел также попал погранпереход в Шебекино, по самому городу работала артиллерия;
  • в хуторе Калинин Яковлевского городского округа нашли неразорвавшийся боеприпас. Территорию оцепили, на месте работают специалисты.

Гладков заявил о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки
Гладков заявил о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Белгородская область Вячеслав Гладков снаряды

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Над Валуйским городским округом в Белгородской области сработала ПВО
Политика
Второго подозреваемого в атаке на Белгородскую область объявили в розыск
Политика
Белгородские власти сообщили об ущербе 500 домам из-за атаки диверсантов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter