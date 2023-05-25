Губернатор Гладков сообщил о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки

Гладков заявил о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки

Больше всего снарядов было выпущено по погранпереходу в селе Козинка. Под обстрел и атаки беспилотников также попали другие районы Белгородской области, сообщил Гладков

Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные за 24 мая выпустили по Грайворонскому городскому округу 87 снарядов, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Больше всего снарядов — 84 — было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, там произошел пожар. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка. Там был разрушен один частный дом, пишет Гладков.

Одна пожилая женщина в результате обстрела получила легкую контузию. Ее дом находился рядом с местом обстрела.

Двумя днями ранее, 22 мая, в Грайворонский округ проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам источников РБК, атака началась рано утром с обстрела, а затем на территорию округа зашли пехота и бронетехника. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. Погиб один мирный житель, 13 ранены, еще одна пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации.

На следующий день Минобороны заявило о разгроме диверсантов. По информации ведомства, во время операции были убиты 70 диверсантов, уничтожены четыре БМП и пять пикапов. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные будут оперативно и «предельно жестко» реагировать на подобные действия.

После отражения атаки обстрелы региона продолжились. Как сообщил Гладков, 24 мая: