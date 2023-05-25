Гладков: с дрона сбросили взрывчатку на административное здание в Белгородской области

В Белгородской области с дрона сбросили взрывчатку на здание

С беспилотника в поселке Октябрьский Белгородской области было сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Поселок расположен недалеко от границы.

«Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», — рассказал Гладков.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Также вечером под обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет, осколки снарядов повредили два частных дома, выбиты окна. Днем 24 мая силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Белгороду, за день до этого дрон сбросил взрывное устройство на проезжую часть в городе. Легковой автомобиль получил повреждения.

В Белгородской области действуют бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.