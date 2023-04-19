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ВТБ назвал новую главную жертву финансовых мошенников

ВТБ: мошенники за два года сместили фокус с мужчин на женщин
Фото: Daisy Daisy / Shutterstock
Фото: Daisy Daisy / Shutterstock

Жительницы Москвы в возрасте от 39 лет и старше в этом году чаще всего попадались на уловки мошенников, говорится в исследовании ВТБ.

За последние два года возросло количество жертв среди женщин. Если в 2021 году их доля составляла 45%, то в 2023-м — 52%. При этом в 2021 году чаще других на уловки мошенников попадались зрелые мужчины от 35 до 39 лет, сообщал ВТБ.

Специалисты выяснили, что чаще остальных жертвами мошенников становятся граждане от 35 до 44 лет (27%), за ними следуют клиенты от 45 до 54 лет (24%), следом идут граждане от 55 до 64 лет (17%), от 25 до 34 лет (14%), люди от 65 лет (13%). Реже всего мошенникам удается обмануть молодежь до 25 лет — всего 4%.

Самым популярным способом кражи данных остается социальная инженерия — когда мошенники манипулируют информацией и вынуждают человека самостоятельно предоставить доступ к личным сведениям. Еще один распространенный способ — фишинг, когда клиент оставляет банковские данные на поддельном сайте.

Специалисты подсчитали, что с начала 2023 года в ВТБ поступило 1,5 млн обращений о подозрительных звонках. Больше всего о мошенниках сообщают из Центрального федерального округа. Оттуда поступает в два раза больше обращений в сравнении с другими округами.

Москвичи чаще остальных информируют банки о мошенниках. На их долю приходится 17% всех обращений. Жители Петербурга и Новосибирска занимают второе и третье места, на них приходится 8 и 3% соответственно.

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12 апреля Банк России рассказал о новой мошеннической схеме кражи средств без данных карты. Для этого используется сервис снятия наличных по QR-коду, доступный в некоторых банках. Клиент может сам сгенерировать код, поднести его к сканеру банкомата и снять деньги. Мошенники звонят им под видом сотрудников банков, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию.
Заполучив его, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

Теги
мошенники ВТБ Банки деньги
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