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Выборы президента США ,  
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Десантис за сутки собрал на президентскую кампанию вдвое больше Трампа

Губернатор Флориды Десантис собрал на президентскую кампанию $8,2 млн за 24 часа
Рон Десантис
Рон Десантис (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Предвыборный штаб губернатора Флориды Рона Десантиса, который решил баллотироваться на пост президента, собрал $8,2 млн за 24 часа, в том числе $1 млн за первый час. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на штаб политика.

Предвыборная кампания Десантиса началась в среду. Для сравнения, экс-президент США Дональд Трамп, который в этом году тоже решил выдвигаться, за первые сутки собрал $4 млн.

Вырученные штабом Десантиса средства пойдут на продвижение предвыборной кампании и организацию поездок.

Президентские выборы в США пройдут осенью 2024 года. Традиционно они проводятся в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года. Свое участие помимо Десантиса и Трампа подтвердили, в частности, нынешний глава государства Джо Байден и племянник Джона Кеннеди адвокат Роберт Кеннеди-младший.

Теги
Флорида США Рон Десантис выборы президента США Дональд Трамп

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