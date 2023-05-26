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Гладков сообщил о ночном обстреле нескольких районов Белгородской области

Гладков: ночью были обстреляны Грайворонский и Шебекинский районы Белгородской области

Ночью в Белгородской области были обстреляны Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы и округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Обошлось, слава богу, без жертв и пострадавших. Есть повреждение административного здания одной из коммунальных служб», — добавил Гладков, пообещав, что специалисты начнут восстановление после осмотра.

Кроме того, утром начался обстрел Грайворона, сообщил губернатор.

Днем 25 мая Гладков сообщал о 87 выпущенных снарядах по Грайворонскому округу за сутки. Больше всего было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, там произошел пожар. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка, там был разрушен один частный дом.

Вечером того же дня с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородской области было сброшено взрывное устройство. Пострадавших не было, в результате атаки повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля, сообщал Гладков.

22 мая в Грайворонский округ проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам источников РБК, атака началась рано утром с обстрела, а затем на территорию округа зашли пехота и бронетехника. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. Погиб один мирный житель, 13 ранены, еще одна пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации. На следующий день Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов.

В Белгородской области действуют бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

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Гладков сообщил о ночном обстреле нескольких районов Белгородской области
Гладков сообщил о ночном обстреле нескольких районов Белгородской области

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Грайворон

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