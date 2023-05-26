Группировка сил «Восток» России уничтожила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Востока» Александр Гордеев.

«Средствами воздушной разведки обнаружен и огнем из танка уничтожен склад боеприпасов в районе Новополя, — сказал Гордеев.

Он отметил, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» был сбит украинский дрон «Стрепет». Также на запорожском направлении было сорвано усиление передовых позиций 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Новоандреевка.

Минобороны регулярно сообщает об уничтожении складов Вооруженных сил Украины. Так, 22 мая начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что подразделения уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе Андреевки — города в ДНР. Также артиллерийские подразделения нанесли огневой налет по пункту временной дислокации национального батальона «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в России) в районе населенного пункта Новгородское.

25 мая Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка в ДНР. Для уничтожения артиллерии и бронетехники ВСУ на Донбассе российские вооруженные силы также применяли РСЗО «Ураган».