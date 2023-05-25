Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка на Белгородщине

Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка на Белгородщине

Фото: Google Maps

В Белгородской области вечером 25 мая под обстрел попало село Новая Таволжанка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечен забор и выбиты окна», — сообщил глава региона.

По его словам, подомовой обход будет продолжен завтра в светлое время дня.

Регион с начала российской спецоперации неоднократно подвергался обстрелам. Под удар попадали села Новая Таволжанка, Терезовка, Козинка и другие населенные пункты.

Днем 24 мая силы ПВО сбили дрон на подлете к Белгороду. За день до этого беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в городе. Повреждения получил легковой автомобиль.

В Белгородской области действуют бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.