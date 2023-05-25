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Война санкций ,  
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Финке заблокировали счет из-за клички собаки и санкций против Ирана

Финке заблокировали все счета из-за клички собаки и санкций против Ирана
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Жительница финского города Хейнола Минни Мунте оказалась с заблокированным банковским счетом из-за имени ее французского бульдога по кличке Ира, сообщает Yle.

Собаке при родах срочно потребовалась помощь врача, который смог спасти жизнь самой Иры и шестерых ее щенков из семи.

Однако возникли осложнения другого рода: собака принадлежит женщине частично, и второй совладелец перевел на счет Мунте €600 с пометкой «страховка Иры». По-фински это сообщение выглядит как «Iran vakuutus».

Автоматическая система контроля за исполнением санкций мгновенно отреагировала на слово «Iran», восприняв его как название страны, которая находится под санкциями.

Компьютерная программа не увидела разницы, и система не только заблокировала перевод, но и заморозила весь счет Мунте.

На разбирательства ушла неделя, в течение которой финка не могла пользоваться своим счетом.

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Санкционный список против Ирана периодически пополняется. В марте 2023 года Совет ЕС ввел санкции в отношении восьми физических лиц и одной организации из Ирана, сочтя их причастными к нарушению прав человека в стране.

Санкции наложили и на Верховный совет культурной революции Ирана. В Евросовете отметили, что этот орган несет ответственность «за подготовку и формулирование стратегической политики и планов в области науки, образования, религии и исследований».

Теги
санкции ЕС Иран Финляндия

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