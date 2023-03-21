ЕС ввел санкции против иранских имама и судьи

ЕС ввел санкции против восьми человек и организации за нарушение прав человека в Иране

Совет ЕС ввел санкции в отношении восьми физических лиц и одной организации из Ирана, которых счел причастными к нарушению прав человека в стране. Об этом сообщается на сайте совета.

Под ограничения, которые подразумевают заморозку активов, ограничение доступа к средствам и экономическим ресурсам, запрет на въезд и другие меры попали:

руководитель отдела культуры и политики радиовещательной компании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), которая зарегистрирована в ЕС, Вахид Джалили.

священнослужитель, секретарь Верховного совета культурной революции Абдол Хоссейн Хосру Панах.

имам города Мешхед в провинции Хорасан-Резави Ахмад Алам-Аль-Ход.

член иранского парламента (междлиса) и его представитель в государственной комиссии по культуре Ахмад Растине

главный судья провинции Мазандаран Мохаммад Садех Акбари, а также другие судьи.

Санкции наложили и на Верховный совет культурной революции Ирана. В Евросовете отметили, что этот орган несет ответственность за «за подготовку и формулирование стратегической политики и планов в области науки, образования, религии и исследований».

В ЕС заявили, что организация «продвигала несколько проектов», подрывающих право женщин и девочек на свободу, ограничивающих их право носить одежду и получать образование. Своими решениями совет также дискриминировал меньшинства, сказано в заявлении.

В общем счете ограничения распространяются на 204 физических и 34 юридических лица из Ирана. Предыдущие пакеты санкций Евросоюз вводил 17 октября, 14 ноября и 12 декабря 2022 года, а также 23 января и 20 февраля 2023-го.

В сентябре 2022 года в Иране начались массовые протесты. Поводом стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов из-за «неправильно надетого» хиджаба. По версии иранских властей, в полицейском участке у девушки случился инсульт, в больницу она была доставлена уже в коме и позднее скончалась. Семья Амини заявляла, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовала расследовать ее смерть.

Акции протеста продолжались в течение осени и затронули крупные города Ирана. По разным оценкам, погибли несколько сотен человек. Совет нацбезопасности Ирана сообщал о более чем 200 смертях, Корпус стражей исламской революции — о 300, правозащитники говорили о 400 с лишним погибших.

Власти исламской республики заявляли, что за организацией беспорядков стоят США и Израиль, а также Саудовская Аравия.

В феврале верховный лидер Ирана Али Хаменеи согласился помиловать десятки тысяч осужденных и находящихся под следствием, в том числе участников протестов. Амнистию приурочили к 44-й годовщине исламской революции 1979 года. В общей сложности под нее попали 82 тыс. человек.