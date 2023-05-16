МВД пригрозило сажать рэперов за треки о наркотиках

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Рэперам, читающим треки о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность, заявил замглавы МВД Игорь Зубов, передает «РИА Новости».

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — сказал Зубов, выступая на заседании думского комитета по охране здоровья.

Участники совещания обсуждали планируемые изменения в административный, уголовный и уголовно-процессуальные кодексы, которые предполагают ужесточение ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете (в том числе личных аккаунтах в социальных сетях).

Соответствующий законопроект правительство внесло на рассмотрение в Госдуму в конце марта. Согласно документу, пропаганду оборота и потребления наркотиков в Сети будут наказывать штрафом в размере до 50 тыс. руб., обязательными или исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Мера будет грозить тем, кого ранее уже привлекали к административной или уголовной ответственности «за совершение предусмотренного настоящей статьей преступления». Проект документа предусматривает вступление новых правил в силу с 1 января 2024 года.

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