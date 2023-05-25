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Военная операция на Украине ,  
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Рогозин прокомментировал учения Украины по прорыву линий обороны

Рогозин: танки ВСУ прорвут оборону, если у России не будет пехоты и нужного оружия

Рогозин прокомментировал учения Украины по прорыву линий обороны
Video

Противотанковые сооружения на линии фронта будут неэффективны при контрнаступлении ВСУ, если у российских войск не будет пехоты и необходимых вооружений, заявил экс-глава «Роскосмоса» и руководитель добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению и сейчас тренируются, как они будут преодолевать так называемые зубы дракона, а также противотанковые рвы. Вы видите, как это делает достаточно успешно танк ВСУ, поэтому, если не будет пехоты, которая будет вооружена противотанковыми управляемыми ракетами и другими огневыми средствами, не стоит надеяться на такого рода линии обороны, они будут прорваны достаточно быстро», — говорит Рогозин, опубликовав видеозаписи танковых маневров.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на телеграм-каналы военных ВСУ пишет, что на видео показаны учения украинских войск с британскими танками Challenger.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 — один из наиболее тяжелых западных танков, его масса — почти 75 т.

В начале 2023 года Соединенное Королевство объявило о поставках таких машин Киеву. В марте украинские военные завершили обучение на Challenger 2 в Британии.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что ВСУ уже несколько дней проводят «отдельные операции» в рамках контрнаступления. В российском МИДе предупреждали о «печальных последствиях» наступательных действий Киева.

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Теги
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Дмитрий Рогозин Украина танки учения Challenger
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года

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