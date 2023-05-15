В Новосибирске троих подростков арестовали по делу о диверсии на железной дороге

В Новосибирске троих подростков арестовали по делу о диверсии на путях

Подростков обвинили в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне. По статье о диверсии им может грозить до 20 лет

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Ленинский суд Новосибирска заключил под стражу двух подростков, обвиняемых в диверсии, сообщается на его сайте. Им, а также еще одному гражданину — Веселову К.П. — предъявлены обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору; предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы). Веселов также заключен под стражу.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции региона, все трое обвиняются в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне Бердск — Сеятель вечером 23 апреля.

Как сообщает портал NGS, двум подросткам по 17 лет, Веселову — 18. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

В январе ФСБ задержала трех восьмиклассников из подмосковного города Чехова. По версии спецслужбы, они организовали «повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне курского направления», получив соответствующий заказ через Telegram. За диверсию им пообещали денежное вознаграждение, сообщили в ФСБ.

В ведомстве отметили, что действия школьников могут квалифицироваться или по ст. 205 УК (террористический акт), или по ст. 281 УК (диверсия). Уголовная ответственность по этим статьям наступает в том числе для подростков, достигших 14-летнего возраста. Размер наказания варьируется от десяти лет до пожизненного срока.