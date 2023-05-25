People рассказал, чем болела Тина Тёрнер

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Тарпищев посоветовал Павлюченковой сбросить вес для лучшей игры Спорт, 12:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:30
Опцион ключевым сотрудникам: когда давать и как снизить риск для бизнеса Pro, 12:27
Претендент на пост президента США Рон Десантис пообещал защитить биткоин Крипто, 12:27
В мэрии рассказали о ходе работ во флагмане ГКБ им. Буянова Город, 12:22
Цены на газ в Европе упали ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые за два года Инвестиции, 12:21
Путин проведет заседание Высшего экономического совета ЕАЭС. Трансляция Экономика, 12:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минпросвещения проработает возвращение уроков труда в школы Общество, 12:07
People рассказал, чем болела Тина Тёрнер Общество, 12:05
«Затронет вообще всех». Чем грозит принятый в ЕС закон о криптовалютах Крипто, 12:04
Российское отделение Mercedes-Benz переименуют Авто, 12:03
Вы хотите наладить бизнес с партнерами из Индии. Что следует знать о них Pro, 11:57
МИД России сообщил о планах спецпосланника Китая во время визита в Москву Политика, 11:57
На KazanForum 2023 обсудили международный транспортный коридор Пресс-Центр, 11:55

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

People рассказал, чем болела Тина Тёрнер

People: Тина Тёрнер перед смертью перенесла рак кишечника и пересадку почки

Тина Тернер выступает на сцене Hammersmith Odeon, Лондон, февраль 1978 года Тина Тернер выступает на O2 Arena в Лондоне 3 марта 2009 года Певицы Бейонсе Ноулз (слева) и Тина Тернер выступают на сцене во время 50-й ежегодной премии &laquo;Грэмми&raquo;,&nbsp;10 февраля 2008 года в Лос-Анджелесе, Калифорния Тина Тернер выступает на сцене Кремлевского Дворца съездов в Москве, Россия, 5 ноября 1996 года Тина Тернер, ведущий ток-шоу Терри Воган и певец и пианист Элтон Джон (справа) в телецентре Би-би-си, Лондон, 18 февраля 1985 года Тина Тернер&nbsp;на Неделе моды в Милане, Италия, 26 февраля 2011

Певица Тина Тёрнер за 83 года жизни перенесла несколько болезней, в том числе рак кишечника и пересадку почки, пишет журнал People.

В 1978 году у артистки диагностировали гипертонию. Тёрнер долго не лечилась и в 2013 году у нее случился инсульт. В своей книге мемуаров «Моя история любви», вышедшей в 2018 году, она рассказывала, что не могла самостоятельно стоять, из-за чего сомневалась, что сможет в дальнейшем танцевать и носить туфли на высоком каблуке на концертах.

Спустя три года после инсульта, в 2016 году, Тёрнер поставили еще один диагноз — рак кишечника. Назначенное лечение вызвало побочные эффекты, и певица решила перейти на гомеопатические средства, которые только ухудшили состояние ее здоровья и привели к почечной недостаточности.

Тёрнер требовалась трансплантация почки, и тогда ее второй муж Эрвин Бах пожертвовал ей одну свою. Операция в 2017 году прошла успешно, хотя певица все еще испытывала легкие симптомы, включая тошноту и головокружение, как она рассказывала в интервью Европейскому альянсу здоровья почек. В еще одной своей книге — «Счастье тебе идет: как изменить свою жизнь навсегда» (Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good) в 2020 году певица писала об улучшении состояния после операции, которая, по ее словам, помогла ей выжить.

Тина Тёрнер умерла 24 мая в возрасте 83 лет. Ее представитель сообщил Sky News, что она ушла из жизни в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни.

Читайте на РБК Pro
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
«Можно и нужно торговаться»: как договориться с турецким партнером
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион

За свою карьеру Тёрнер получила восемь премий «Грэмми». В числе ее самых известных песен — River Deep, Mountain High, The Best, What's Love Got to Do With, Private Dancer и другие.

Теги
Тина Тёрнер рак

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Умерла Тина Тёрнер
Общество
Мик Джаггер назвал Тину Тернер невероятно талантливой певицей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter