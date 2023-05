People рассказал, чем болела Тина Тёрнер

Певица Тина Тёрнер за 83 года жизни перенесла несколько болезней, в том числе рак кишечника и пересадку почки, пишет журнал People.

В 1978 году у артистки диагностировали гипертонию. Тёрнер долго не лечилась и в 2013 году у нее случился инсульт. В своей книге мемуаров «Моя история любви», вышедшей в 2018 году, она рассказывала, что не могла самостоятельно стоять, из-за чего сомневалась, что сможет в дальнейшем танцевать и носить туфли на высоком каблуке на концертах.

Спустя три года после инсульта, в 2016 году, Тёрнер поставили еще один диагноз — рак кишечника. Назначенное лечение вызвало побочные эффекты, и певица решила перейти на гомеопатические средства, которые только ухудшили состояние ее здоровья и привели к почечной недостаточности.

Тёрнер требовалась трансплантация почки, и тогда ее второй муж Эрвин Бах пожертвовал ей одну свою. Операция в 2017 году прошла успешно, хотя певица все еще испытывала легкие симптомы, включая тошноту и головокружение, как она рассказывала в интервью Европейскому альянсу здоровья почек. В еще одной своей книге — «Счастье тебе идет: как изменить свою жизнь навсегда» (Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good) в 2020 году певица писала об улучшении состояния после операции, которая, по ее словам, помогла ей выжить.

Тина Тёрнер умерла 24 мая в возрасте 83 лет. Ее представитель сообщил Sky News, что она ушла из жизни в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни.

За свою карьеру Тёрнер получила восемь премий «Грэмми». В числе ее самых известных песен — River Deep, Mountain High, The Best, What's Love Got to Do With, Private Dancer и другие.