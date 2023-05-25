«Это казалось невозможным»: памяти Тины Тернер

Анна Мэй Буллок (настоящее имя Тины Тернер) родилась в 1939 году в американском городе Натбуш, Теннесси, в семье рабочих. Ее родители развелись, и детство она провела с бабушкой. «Мы не жили в нищете. У нас была еда на столе. У нас просто не было такой роскоши, как велосипеды», — вспоминала впоследствии Тина Тернер. В 1950-х, после смерти бабушки, Тернер вместе со своей старшей сестрой Руби переехали в Сент-Луис, штат Миссури, к матери. Там же она пошла в школу.

Будучи подростком, Тина Тернер подрабатывала помощником медсестры: «Моя мать думала, что я стану либо медсестрой, либо учителем, но в глубине души я знала, что эти пути не будут моими. В детстве я любила петь и танцевать, и все говорили мне, что им нравится слушать, как я пою».

Вместе с сестрой она ходила в ночные клубы Сент-Луиса, где однажды познакомилась с музыкантом Айком Тернером — основателем группы «The Kings of Rhythm». Вскоре он предложил ей присоединиться к группе в качестве певицы. На тот момент Тернер было 17 лет. «Айку пришлось прийти в дом и спросить маму, могу ли я петь с ним. Он знал, что у меня есть потенциал стать звездой», — говорила впоследствии Тина Тернер. Сначала она выступала под сценическим псевдонимом Маленькая Энн, а затем как Тина Тернер.