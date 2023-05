«Это казалось невозможным»: памяти Тины Тернер

Отношения певицы с Айком Тернером вскоре переросли в романтические, и в 1960 году был создан дуэт «Айк и Тина Тернеры». В том же году они написали песню «A Fool In Love», которая впервые разошлась многомиллионным тиражом, а затем еще один хит — «It’s Gonna Work Out Fine». Среди других известных песен дуэта — «I Idolize You», «Proud Mary», «You Can't Miss Nothing That You Never Had». В 1962 году Тина и Айк Тернеры поженились. В 1964 году дуэт выпустил первый альбом Ike & Tina Turner Revue Live, а спустя два года — альбом River Deep — Mountain High.

В 1966 году группа Rolling Stones пригласила дуэт выступить перед ними на разогреве, сначала в турне по Великобритании в 1966 году, а затем в турне по Америке в 1969 году — аудитория слушателей «Айк и Тина Тернеры» начала расширяться. На фото — Айк и Тина Тернер в аэропорту Лондона в 1969 году.