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Общество ,  
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«Это казалось невозможным»: памяти Тины Тернер

Главные достижения и моменты жизни Тины Тернер

В возрасте 83 лет скончалась обладательница восьми премий «Грэмми» Тина Тернер. За темперамент и сценическую экспрессивность ее прозвали «королевой рок-н-ролла». Среди ее хитов — песни «The Best», «What's Love Got to Do With», «Private Dancer». Каким был творческий путь певицы — в фотогалерее РБК
Анна Мэй Буллок (настоящее имя Тины Тернер) родилась в 1939 году в американском городе Натбуш, Теннесси, в семье рабочих. Ее родители развелись, и детство она провела с бабушкой. &laquo;Мы не жили в нищете. У нас была еда на столе. У нас просто не было такой роскоши, как велосипеды&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминала впоследствии Тина Тернер. В 1950-х, после смерти бабушки, Тернер вместе со своей старшей сестрой Руби переехали в Сент-Луис, штат Миссури, к матери. Там&nbsp;же она пошла в школу. Будучи подростком, Тина Тернер подрабатывала помощником медсестры: &laquo;Моя мать думала, что я стану либо медсестрой, либо учителем, но в глубине души я знала, что эти пути не будут моими. В детстве я любила петь и танцевать, и все говорили мне, что им нравится слушать, как я пою&raquo;. Вместе с сестрой она ходила в ночные клубы Сент-Луиса, где однажды познакомилась с музыкантом Айком Тернером&nbsp;&mdash; основателем группы &laquo;The Kings of Rhythm&raquo;. Вскоре он предложил ей присоединиться к группе в качестве певицы. На тот момент Тернер было 17 лет. &laquo;Айку пришлось прийти в дом и спросить маму, могу&nbsp;ли я петь с ним. Он знал, что у меня есть потенциал стать звездой&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила впоследствии Тина Тернер. Сначала она выступала под сценическим псевдонимом Маленькая Энн, а затем как Тина Тернер.
Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Анна Мэй Буллок (настоящее имя Тины Тернер) родилась в 1939 году в американском городе Натбуш, Теннесси, в семье рабочих. Ее родители развелись, и детство она провела с бабушкой. «Мы не жили в нищете. У нас была еда на столе. У нас просто не было такой роскоши, как велосипеды», — вспоминала впоследствии Тина Тернер. В 1950-х, после смерти бабушки, Тернер вместе со своей старшей сестрой Руби переехали в Сент-Луис, штат Миссури, к матери. Там же она пошла в школу.

Будучи подростком, Тина Тернер подрабатывала помощником медсестры: «Моя мать думала, что я стану либо медсестрой, либо учителем, но в глубине души я знала, что эти пути не будут моими. В детстве я любила петь и танцевать, и все говорили мне, что им нравится слушать, как я пою».

Вместе с сестрой она ходила в ночные клубы Сент-Луиса, где однажды познакомилась с музыкантом Айком Тернером — основателем группы «The Kings of Rhythm». Вскоре он предложил ей присоединиться к группе в качестве певицы. На тот момент Тернер было 17 лет. «Айку пришлось прийти в дом и спросить маму, могу ли я петь с ним. Он знал, что у меня есть потенциал стать звездой», — говорила впоследствии Тина Тернер. Сначала она выступала под сценическим псевдонимом Маленькая Энн, а затем как Тина Тернер.

Отношения певицы с Айком Тернером вскоре переросли в романтические, и в 1960 году был создан дуэт &laquo;Айк и Тина Тернеры&raquo;. В том&nbsp;же году они написали песню &laquo;A Fool In Love&raquo;, которая впервые разошлась многомиллионным тиражом, а затем еще один хит&nbsp;&mdash; &laquo;It&rsquo;s Gonna Work Out Fine&raquo;. Среди других известных песен дуэта&nbsp;&mdash; &laquo;I Idolize You&raquo;, &laquo;Proud Mary&raquo;, &laquo;You Can&#39;t Miss Nothing That You Never Had&raquo;. В 1962 году Тина и Айк Тернеры поженились. В 1964 году дуэт выпустил первый альбом Ike &amp; Tina Turner Revue Live, а спустя два года&nbsp;&mdash; альбом River Deep&nbsp;&mdash; Mountain High. В 1966 году группа Rolling Stones пригласила дуэт выступить перед ними на разогреве, сначала в турне по Великобритании в 1966 году, а затем в турне по Америке в 1969 году&nbsp;&mdash; аудитория слушателей &laquo;Айк и Тина Тернеры&raquo; начала расширяться. На фото&nbsp;&mdash; Айк и Тина Тернер в аэропорту Лондона в 1969 году.
Фото: Len Trievnor / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Отношения певицы с Айком Тернером вскоре переросли в романтические, и в 1960 году был создан дуэт «Айк и Тина Тернеры». В том же году они написали песню «A Fool In Love», которая впервые разошлась многомиллионным тиражом, а затем еще один хит — «It’s Gonna Work Out Fine». Среди других известных песен дуэта — «I Idolize You», «Proud Mary», «You Can't Miss Nothing That You Never Had». В 1962 году Тина и Айк Тернеры поженились. В 1964 году дуэт выпустил первый альбом Ike & Tina Turner Revue Live, а спустя два года — альбом River Deep — Mountain High.

В 1966 году группа Rolling Stones пригласила дуэт выступить перед ними на разогреве, сначала в турне по Великобритании в 1966 году, а затем в турне по Америке в 1969 году — аудитория слушателей «Айк и Тина Тернеры» начала расширяться. На фото — Айк и Тина Тернер в аэропорту Лондона в 1969 году.

На фото: Тина Тернер выступает на поп-фестивале в Сиэтле, 1970 год В 1971 году выходит песня Proud Mary, которая принесла Тернер первую премию &laquo;Грэмми&raquo;, а в 1973 году&nbsp;&mdash; Nutbush City Limits, которая стала&nbsp;одной из первых&nbsp;песен, написанных самой певицей. &laquo;К началу 1970-х у нас наступили трудные времена как в личном, так и в профессиональном плане. Я хотела сделать что-то, чтобы помочь нам выбраться из кризиса, поэтому решила попробовать писать песни. Я начала с темы, которую знала лучше всего: моей собственной жизни&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила Тернер.
Фото: Ulvis Alberts / Reuters

На фото: Тина Тернер выступает на поп-фестивале в Сиэтле, 1970 год

В 1971 году выходит песня Proud Mary, которая принесла Тернер первую премию «Грэмми», а в 1973 году — Nutbush City Limits, которая стала одной из первых песен, написанных самой певицей. «К началу 1970-х у нас наступили трудные времена как в личном, так и в профессиональном плане. Я хотела сделать что-то, чтобы помочь нам выбраться из кризиса, поэтому решила попробовать писать песни. Я начала с темы, которую знала лучше всего: моей собственной жизни», — говорила Тернер.

Тина Тернер была жертвой домашнего насилия. По словам певицы, Айк Тернер регулярно бил ее, в том числе и перед выходом на сцену. &laquo;Однажды вечером мы поругались в гримерке, и когда я вышла на сцену, мое лицо было опухшим. Я думаю, что мой нос был сломан, потому что кровь хлынула в рот, когда я запела. Раньше мне удавалось прятаться под макияжем. Но отек не скроешь&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминала она. В 1976 году после прилета в Даллас, штат Техас, где должен был состояться концерт дуэта, Айк Тернер начал избивать Тину Тернер в машине по пути в отель. Дождавшись, когда он уснет, Тина Тернер убежала из номера. Она провела несколько месяцев, скрываясь. Их развод был оформлен в 1978 году. &nbsp;
Фото: Chester Maydole / Reuters

Тина Тернер была жертвой домашнего насилия. По словам певицы, Айк Тернер регулярно бил ее, в том числе и перед выходом на сцену. «Однажды вечером мы поругались в гримерке, и когда я вышла на сцену, мое лицо было опухшим. Я думаю, что мой нос был сломан, потому что кровь хлынула в рот, когда я запела. Раньше мне удавалось прятаться под макияжем. Но отек не скроешь», — вспоминала она.

В 1976 году после прилета в Даллас, штат Техас, где должен был состояться концерт дуэта, Айк Тернер начал избивать Тину Тернер в машине по пути в отель. Дождавшись, когда он уснет, Тина Тернер убежала из номера. Она провела несколько месяцев, скрываясь. Их развод был оформлен в 1978 году.


 

Уход из дуэта повлек финансовые обязательства: Тине Тернер пришлось выплатить издержки из-за отмененного тура. В течение следующих нескольких лет Тернер выступала в телевизионных передачах и в Лас-Вегасе, пытаясь восстановить свою карьеру. Тогда&nbsp;же она стала практиковать буддизм. В 1984 году вышел ее сольный альбом &laquo;Private Dancer&raquo;. Несколько песен оттуда стали хитами: &laquo;Let&rsquo;s Stay Together&raquo;, &laquo;What&rsquo;s Love Got to Do With It?&raquo;, а также одноименная &laquo;Private Dancer&raquo;, которая получила три премии &laquo;Грэмми&raquo; и разошлась тиражом в 10 млн&nbsp;пластинок. На фото&nbsp;&mdash; Тина Тернер получает золотую пластинку за свой альбом &laquo;Private Dancer&raquo; в Мюнхене, 1985 год. &nbsp;
Фото: Ursula Düren / DPA / Global Look Press

Уход из дуэта повлек финансовые обязательства: Тине Тернер пришлось выплатить издержки из-за отмененного тура. В течение следующих нескольких лет Тернер выступала в телевизионных передачах и в Лас-Вегасе, пытаясь восстановить свою карьеру. Тогда же она стала практиковать буддизм.

В 1984 году вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Несколько песен оттуда стали хитами: «Let’s Stay Together», «What’s Love Got to Do With It?», а также одноименная «Private Dancer», которая получила три премии «Грэмми» и разошлась тиражом в 10 млн пластинок. На фото —
Тина Тернер получает золотую пластинку за свой альбом «Private Dancer» в Мюнхене, 1985 год.
 

В 1985 году она снялась в фильме &laquo;Безумный Макс 3: Под куполом грома&raquo; вместе с Мелом Гибсоном. Вошедший в фильм саундтрек &laquo;We Don&rsquo;t Need Another Hero&raquo; стал одним из самых успешных в мире хитов в ее карьере. Спустя год вышел еще один альбом Тернер&nbsp;&mdash; &laquo;Break Every Rule&raquo;&nbsp;&mdash; тур в поддержку которого принес ей $11,3 млн. Тина Тернер также опубликовала свои мемуары &laquo;Я, Тина&raquo;, которые позднее легли в основу фильма &laquo;На что способна любовь&raquo;&nbsp;&mdash; роль певицы в картине сыграла Анджела Бассетт.
Фото: FilmStills / Global Look Press

В 1985 году она снялась в фильме «Безумный Макс 3: Под куполом грома» вместе с Мелом Гибсоном. Вошедший в фильм саундтрек «We Don’t Need Another Hero» стал одним из самых успешных в мире хитов в ее карьере. Спустя год вышел еще один альбом Тернер — «Break Every Rule» — тур в поддержку которого принес ей $11,3 млн. Тина Тернер также опубликовала свои мемуары «Я, Тина», которые позднее легли в основу фильма «На что способна любовь» — роль певицы в картине сыграла Анджела Бассетт.

В 1989 году Тернер выпустила свой седьмой студийный альбом &laquo;Foreign Affair&raquo;, включивший кавер хита Бонни Тайлер&nbsp;&mdash; песню &laquo;The Best&raquo;. &laquo;Одна из целей моей ранней карьеры состояла в том, чтобы стать первой чернокожей женщиной, которая заполнит стадионы по всему миру. В то время это казалось невозможным. Но я никогда не сдавалась, и я так счастлива, что осуществила эту мечту&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила Тернер. На фото&nbsp;&mdash; выступление певицы на концерте в Лос-Анджелесе в 1989 году. В 1991 году Айк и Тина Тернер были включены в Зал славы рок-н-ролла. Вхождение&nbsp;&mdash; одна из самых почетных наград американской музыкальной сцены наряду с премией &laquo;Грэмми&raquo;. Войти в него музыканты могут только спустя 25 лет после выхода дебютного альбома.
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В 1989 году Тернер выпустила свой седьмой студийный альбом «Foreign Affair», включивший кавер хита Бонни Тайлер — песню «The Best». «Одна из целей моей ранней карьеры состояла в том, чтобы стать первой чернокожей женщиной, которая заполнит стадионы по всему миру. В то время это казалось невозможным. Но я никогда не сдавалась, и я так счастлива, что осуществила эту мечту», — говорила Тернер. На фото — выступление певицы на концерте в Лос-Анджелесе в 1989 году.

В 1991 году Айк и Тина Тернер были включены в Зал славы рок-н-ролла. Вхождение — одна из самых почетных наград американской музыкальной сцены наряду с премией «Грэмми». Войти в него музыканты могут только спустя 25 лет после выхода дебютного альбома.

В 1995 году певица исполнила заглавную песню для 17-го фильма о Джеймсе Бонде Golden Eye. На фото&nbsp;&mdash; Тина Тернер позирует для фотосессии в стилистике фильма в Лондоне
Фото: Dave Hogan / Hulton Archive / Getty Images

В 1995 году певица исполнила заглавную песню для 17-го фильма о Джеймсе Бонде Golden Eye. На фото — Тина Тернер позирует для фотосессии в стилистике фильма в Лондоне

В конце 1990-х Тина Тернер переехала в Швейцарию. &laquo;Я всегда чувствовала связь со Швейцарией и чувствовала себя здесь как дома&raquo;,&nbsp;&mdash; поясняла она. После выпуска альбома &laquo;Twenty Four Seven&raquo; в 1999 году и гастролей в его поддержку Тернер объявила о завершении карьеры. В 2004 году Тернер выпустила отдельный сборник своих лучших песен&nbsp;&mdash; &laquo;All the Best&raquo;. В 2005 году певица получила Премию центра Кеннеди&nbsp;&mdash; ежегодную премию, вручаемую за вклад в развитие американской культуры. На фото&nbsp;&mdash; президент США Джордж Буш-младший поздравляет Тину Тернер во время приема по случаю вручения награды центра Кеннеди в Белом доме.
Фото: Eric Draper / White House / CNP / GLobal Look Press

В конце 1990-х Тина Тернер переехала в Швейцарию. «Я всегда чувствовала связь со Швейцарией и чувствовала себя здесь как дома», — поясняла она. После выпуска альбома «Twenty Four Seven» в 1999 году и гастролей в его поддержку Тернер объявила о завершении карьеры.

В 2004 году Тернер выпустила отдельный сборник своих лучших песен — «All the Best». В 2005 году певица получила Премию центра Кеннеди — ежегодную премию, вручаемую за вклад в развитие американской культуры. На фото — президент США Джордж Буш-младший поздравляет Тину Тернер во время приема по случаю вручения награды центра Кеннеди в Белом доме.

Несмотря на заявления о завершении карьеры, в 2008&ndash;2009 годах состоялся одиннадцатый концертный тур певицы, приуроченный к ее 50-летию выступления на сцене. На фото&nbsp;&mdash; концерт Тины Тернер в Лондоне, 2009 год
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Несмотря на заявления о завершении карьеры, в 2008–2009 годах состоялся одиннадцатый концертный тур певицы, приуроченный к ее 50-летию выступления на сцене. На фото — концерт Тины Тернер в Лондоне, 2009 год

В 2013 году Тина Тернер вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха. Спустя несколько недель после свадьбы она перенесла инсульт, и певице пришлось заново учиться ходить. В 2016 году у Тернер диагностировали рак кишечника.
Фото: Mimmo Carriero / Global Look Press

В 2013 году Тина Тернер вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха. Спустя несколько недель после свадьбы она перенесла инсульт, и певице пришлось заново учиться ходить. В 2016 году у Тернер диагностировали рак кишечника.

В 2018 году на Бродвее состоялась премьера мюзикла &laquo;Тина&raquo; о жизни певицы. &laquo;Этот мюзикл не о моей славе,&nbsp;&mdash; сказала Тернер о постановке. &mdash; Он о путешествии, которое я предприняла, чтобы добраться туда. Я хочу, чтобы зрители уносили из театра понимание, что можно превратить яд в лекарство&raquo;. На фото&nbsp;&mdash; Тина Тернер на премьере мюзикла &laquo;Тина&raquo; в Гамбурге, 2019 год. В 2021 году Тина Тернер вновь, уже как сольный исполнитель, была включена в зал славы рок-н-ролла
Фото: gbrci / imago images / Future Image / ТАСС

В 2018 году на Бродвее состоялась премьера мюзикла «Тина» о жизни певицы. «Этот мюзикл не о моей славе, — сказала Тернер о постановке. — Он о путешествии, которое я предприняла, чтобы добраться туда. Я хочу, чтобы зрители уносили из театра понимание, что можно превратить яд в лекарство». На фото — Тина Тернер на премьере мюзикла «Тина» в Гамбурге, 2019 год.

В 2021 году Тина Тернер вновь, уже как сольный исполнитель, была включена в зал славы рок-н-ролла

Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет. Ее представитель сообщил Sky News, что она ушла из жизни в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет. Ее представитель сообщил Sky News, что она ушла из жизни в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни

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Теги
Дарья Широкова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа музыка певица смерть Тина Тёрнер

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