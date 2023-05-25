Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Пожар на строительном рынке в Одинцово локализовали на площади 1800 кв. м Общество, 06:26
«РИА Новости» узнало число иностранных наемников в Херсонской области Политика, 06:07
Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь Политика, 06:06
«Сбер» увидел рост доходов россиян в 2022 году при их официальном спаде Экономика, 06:00
Кылычдароглу заявил о зависимости Турции от России из-за газового хаба Политика, 05:46
На Нахимовском проспекте в Москве столкнулись такси и скорая помощь Общество, 05:41
На Полтавщине демонтировали памятник борцам за советскую власть Политика, 05:20
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Южная Корея рассмотрит поставку боеприпасов Киеву в будущем Политика, 04:56
Первый этап обучения украинцев пилотированию F-16 пройдет в Британии Политика, 04:52
«РИА Новости» узнало сроки выпуска первой партии новых пистолетов «Удав» Политика, 04:19
Подоляк заявил об «отдельных операциях» в рамках контрнаступления Политика, 03:57
Трамп пошутил над выдвижением Десантиса на пост президента США Политика, 03:53
В Киеве и еще нескольких областях Украины прогремели взрывы Политика, 03:13
NYT узнала о данных США о причастности Украины к атаке дронов на Кремль Политика, 03:01

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» узнало число иностранных наемников в Херсонской области

«РИА Новости»: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников

На правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников — поляков, англичан и боевиков, входящих в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Херсоне на данный момент находятся до 100 наемников, в Чернобаевке — 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, иностранные наемники размещаются группами по 10 человек в частных домах, конфискованных у местных жителей.

Министерство обороны России неоднократно сообщало об участии в боях на стороне украинской армии иностранных наемников. В прошлом июне в военном ведомстве приводили статистику, что больше всего наемников приезжает из Польши, Канады и США. Некоторые из них погибли, некоторые предпочли покинуть зону конфликта.

В Кремле участие наемников в спецоперации на стороне Украины оценили как незначительный фактор. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, наличие иностранных наемников не изменит ход российской военной операции.

«РИА Новости» узнало число иностранных наемников в Херсонской области
«РИА Новости» узнало число иностранных наемников в Херсонской области

Читайте на РБК Pro
Неравная помощь: почему женщин все еще недостаточно ценят на работе
Когда пора обратиться к сексологу и чем он поможет
Как сезонный спрос на удобрения отразится на прибыли «ФосАгро»
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Теги
Украина наемники РИА Новости ВСУ Военная операция на Украине

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе управляемыми бомбами по наемникам на Украине
Политика
СК заочно обвинил в наемничестве 12 воюющих на стороне Киева иностранцев
Политика
СК пообещал расследовать фото казни пленных россиян наемниками из Франции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter