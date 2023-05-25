«РИА Новости» узнало число иностранных наемников в Херсонской области

На правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников — поляков, англичан и боевиков, входящих в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Херсоне на данный момент находятся до 100 наемников, в Чернобаевке — 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, иностранные наемники размещаются группами по 10 человек в частных домах, конфискованных у местных жителей.

Министерство обороны России неоднократно сообщало об участии в боях на стороне украинской армии иностранных наемников. В прошлом июне в военном ведомстве приводили статистику, что больше всего наемников приезжает из Польши, Канады и США. Некоторые из них погибли, некоторые предпочли покинуть зону конфликта.

В Кремле участие наемников в спецоперации на стороне Украины оценили как незначительный фактор. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, наличие иностранных наемников не изменит ход российской военной операции.