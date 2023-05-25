Южная Корея рассмотрит поставку боеприпасов Киеву в будущем

Сеул рассмотрит возможность передачи Украине боеприпасов после изучения ситуации на местах, однако пока таких поставок нет. Об этом заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ён, передает Yonhap.

«Сейчас мы предоставляем Украине гуманитарную и финансовую помощь... Мы планируем в дальнейшем рассмотреть (возможность поставки боеприпасов. — РБК) после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций», — заявил Чо Тхэ Ён, подчеркнув, что на данный момент планов отправлять боеприпасы на Украину напрямую или через посредников у Сеула нет.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил оказание военной помощи Украине. Позже в администрации президента Южной Кореи уточнили, что отправка Киеву оружия и боеприпасов будет зависеть от действий России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление военной помощи Украине негативно скажется на отношениях между Южной Кореей и Россией. Она подчеркнула, что поставки оружия Киеву Москва рассматривает как «откровенно враждебный антироссийский акт».