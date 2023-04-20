В офисе президента Южной Кореи назвали условие военной помощи Украине

Предоставление военной помощи Украине Южной Кореей будет зависеть от действий России, заявил журналистам высокопоставленный чиновник в администрации южнокорейского президента, передает Yonhap.

«Слова президента были здравым смыслом и принципиальным ответом. Российские власти комментируют то, чего не происходит, но мы можем думать об этом наоборот, что то, что мы будем делать в будущем, будет зависеть от России», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что предоставление военной помощи Украине негативно скажется на отношения между Южной Кореей и Россией. Она подчеркнула, что поставки оружия Киеву Москва рассматривает как «откровенно враждебный антироссийский акт».

Захарова отметила, что такие действия «будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран». «В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», — пояснила она.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил оказание военной помощи Украине. «Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например в случае масштабных нападений на мирное население <...> или серьезных нарушений законов войны», — заявил он в интервью Reuters.

Его слова вызвали критику со стороны российских властей. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя заявление Юн Сок Ёля, предположил, что в таком случае Северная Корея может получить новейшие образцы российского вооружения.