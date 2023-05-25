В Киевской, Харьковской и Сумской областях прогремели взрывы
В Киевской, Харьковской и Сумской областях слышны звуки взрывов. В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога, передает УНИАН.
Киевская военная администрация в своем телеграм-канале сообщает о работе ПВО. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что его регион находится под обстрелом.
Также о взрывах сообщает корреспондент издания «Суспильне» в Николаеве.
Воздушная тревога не затронула только западные регионы страны: Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.
С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.
Украинские регионы регулярно объявляют о воздушной тревоге. В последний раз об этом сообщалось 23 мая. Тогда взрывы прогремели в Николаевской области.