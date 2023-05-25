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Военная операция на Украине ,  
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В Киевской, Харьковской и Сумской областях прогремели взрывы

В Киевской и Сумской областях слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

В Киевской, Харьковской и Сумской областях слышны звуки взрывов. В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога, передает УНИАН.

Киевская военная администрация в своем телеграм-канале сообщает о работе ПВО. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что его регион находится под обстрелом.

Также о взрывах сообщает корреспондент издания «Суспильне» в Николаеве.

Воздушная тревога не затронула только западные регионы страны: Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

Украинские регионы регулярно объявляют о воздушной тревоге. В последний раз об этом сообщалось 23 мая. Тогда взрывы прогремели в Николаевской области.

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Теги
Украина Воздушная тревога Киевская область взрывы ПВО

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