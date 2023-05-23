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В Николаевской области прогремели взрывы

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу, в Николаевской области слышны взрывы

В Николаевской области Украины прозвучали взрывы, перед этим в регионе объявили воздушную тревогу, сообщают ZN.ua и ТСН. Как написал в своем телеграм-канале глава областной администрации Виталий Ким, сирены тревоги начали звучать по всей территории региона с 00:49, отбой был в 02:04.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Винницкой областях страны, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения. Первый сигнал тревоги прозвучал в 00:41, отбой начался с 01:43.

Накануне, в ночь на 22 мая в украинском городе Днепр прогремели два взрыва, там сработали системы ПВО. «Зеркало недели» писало, что в городе прозвучало по крайней мере 40 взрывов за ночь. Также взрывы были слышны в Харькове. «Зеркало недели» сообщило о шести взрывах в городе. Депутат Верховной рады Максим Бужанский говорил о 16 взрывах.

Позже в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы, рассказали корреспонденты «Суспiльне», а телеканал ICTV сообщил о взрывах в Николаевской области.

С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

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Николаевская область Украина взрывы Воздушная тревога
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