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Политика ,  
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Администрация Сумской области сообщила об ударах по региону

В Сумской области Украины прогремели взрывы
Фото: Администрация Сумской области Украины
Фото: Администрация Сумской области Украины

Администрация Сумской области Украины сообщила о как минимум двух взрывах, прогремевших в регионе.

Один произошел в Великописаревской общине Охтырского района области (центр село Великая Писаревка), второй — в Юнаковской общине Сумского района (центр — село Юнаковка).

В обоих случаях, отмечают в администрации, речь идет об авиаударах. Их последствия устанавливаются.

26 апреля 2023 года помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщил, что из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население.

«Сегодня военные вместе с гражданско-военными администрациями пытаются эвакуировать все население. Кстати, большинство населения уже эвакуировано из тех населенных пунктов, приближенных к границе», — рассказал военный. По его словам, в основном уезжать отказываются пожилые люди.

 

Теги
Сумская область Украина взрыв

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