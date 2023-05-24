Администрация Сумской области сообщила об ударах по региону

Фото: Администрация Сумской области Украины

Администрация Сумской области Украины сообщила о как минимум двух взрывах, прогремевших в регионе.

Один произошел в Великописаревской общине Охтырского района области (центр село Великая Писаревка), второй — в Юнаковской общине Сумского района (центр — село Юнаковка).

В обоих случаях, отмечают в администрации, речь идет об авиаударах. Их последствия устанавливаются.

26 апреля 2023 года помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщил, что из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население.

«Сегодня военные вместе с гражданско-военными администрациями пытаются эвакуировать все население. Кстати, большинство населения уже эвакуировано из тех населенных пунктов, приближенных к границе», — рассказал военный. По его словам, в основном уезжать отказываются пожилые люди.



