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Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что «мир без Путина был бы лучше»

Глава Минобороны ФРГ Писториус: «мир без Путина был бы лучше»
Глава немецкого Минобороны сделал это заявление в интервью во время визита в Киев. Писториус отказался прогнозировать, сможет ли Украина вернуть Крым и Донбасс и как Москва и Киев могут прийти к мирному разрешению конфликта
Борис Писториус (справа)
Борис Писториус (справа) (Фото: Benjamin Westhoff / Reuters)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус, находящийся с визитом в Киеве, в интервью газете Bild выступил резко против российского президента Владимира Путина. «Без колебаний и без компромиссов — мир без Путина был бы лучше», — сказал он в интервью газете.

Писториус также подтвердил изданию, что к концу марта Украина получит первые танки Leopard от Германии. Он рассказал, что встречался с украинскими солдатами, которые направились в ФРГ для обучения пользованию этими машинами. Министр в ответ на вопрос о поставках истребителей или подводных лодок Киеву сообщил, что об этом не было речи в переговорах. По его словам, сейчас важнее обеспечить противовоздушную оборону, «это кажется приоритетом номер один на ближайшие несколько месяцев», отметил глава военного ведомства.

Говоря о том, сможет ли Украина вернуть себе Крым и Донбасс, Писториус сказал, что это «сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар». Он также отказался предсказывать, как Москва и Киев смогут прийти к тому, чтобы начать мирные переговоры. Берлин продолжит поддерживать Киев, министр подчеркнул это в интервью не один раз.

Писториус, который возглавил немецкое Минобороны в январе, впервые приехал с визитом в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой военного ведомства страны Алексеем Резниковым, а также мэром украинской столицы Виталием Кличко и его братом Владимиром.

С критическими заявлениями в адрес Путина ранее выступали и другие западные политики. Например, в марте 2022 года американский лидер Джо Байден назвал российского коллегу «военным преступником». Кремль счел, что такая риторика «недопустима и непростительна».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Борис Писториус Владимир Путин Военная операция на Украине Германия
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