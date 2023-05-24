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Южная Корея увидела опасность в законе США об инвестициях в чипы

Южная Корея увидела опасность для своих компаний в законе США об инвестициях в чипы
Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images
Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

Южная Корея призвала американские власти пересмотреть условия для получения федеральных субсидий производителями полупроводников и компаниями, проводящими исследования в этой отрасли, предусмотренные соответствующим законом. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление южнокорейских властей.

Закон, о котором идет речь, Байден подписал в августе прошлого года. Он предусматривает выделение субсидий в размере $52,7 млрд на производство полупроводников и исследования в этой области. В американской администрации полагали, что нововведения сделают США более конкурентоспособными с Китаем.

Ограничения на передачу технологий, которые ввел Вашингтон, могут ослабить конкурентоспособность южнокорейских компаний в Китае, пишет газета. В соответствии с требованиями закона о чипах компании обязаны не расширять мощности для производства передовых чипов в Китае более чем на 5% в течение десяти лет, чтобы получить федеральное финансирование.

В Сеуле обеспокоены, что новые нормы американского законодательства скажутся на работе южнокорейских компаний, которые производят микрочипы в Китае, отмечает издание.

В Южной Корее базируются такие компании, как Samsung Electronics и SK Hynix, которые входят в число ведущих производителей микросхем. Все они увеличивают инвестиции в производственные мощности в США, но при этом серьезно зависят от китайского рынка, пишет газета.

«Республика Корея считает, что «ограничительные положения» не должны применяться таким образом, чтобы возлагать необоснованное бремя на компании, инвестирующие в Соединенные Штаты», — сказано в заявлении южнокорейских властей.

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В частности, южнокорейские власти попросили США пересмотреть определения «материальная экспансия», «устаревший полупроводник» и другие.

Сеул, по данным издания, также попросил Вашингтон уточнить, за какой объем деятельности получатели федеральных субсидий должны вернуть их США. В законе указано, что компании обязаны вернуть деньги, если они участвовали в совместных исследованиях или мероприятиях по лицензированию технологий с «иностранными организациями», вызывающими озабоченность в области национальной безопасности США.

Теги
Южная Корея Китай США

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