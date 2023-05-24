Инфляция в Британии впервые с марта 2022 года упала до 8,7%

Инфляция в Британии впервые с марта 2022 года упала до 8,7%

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Годовая инфляция в Великобритании в апреле составила 8,7%, что стало самым низким показателем с марта 2022 года, когда наблюдался более медленный рост цен — 7% в годовом выражении. Это следует из данных британской Национальной статистической службы (ONS).

В марте этого года инфляция составляла 10,1% в годовом исчислении. Снижению инфляции способствовало снижение цен на электричество и газ в сравнении с весной 2022 года. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки продолжили расти в апреле.

Тем не менее Великобритания наравне с Италией остается страной с самым высоким уровнем инфляции среди стран G7, отмечает Reuters.

Экономисты, опрошенные агентством, прогнозировали, что общий годовой показатель индекса потребительских цен снизится до 8,2% в апреле. Банк Англии (BoE) прогнозировал инфляцию на уровне 8,4% в апреле.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что страна должна решительно придерживаться плана по снижению инфляции. «Хотя позитивно, что она [инфляция] сейчас выражается однозначными цифрами, цены на продовольствие по-прежнему растут слишком быстро», — отметил он.

В еврозоне инфляция в апреле в годовом выражении составила 7,0%, в марте показатель был на уровне 6,9%.

В Польше инфляция начала резко расти с прошлого года. В феврале 2023 года она составила рекордные за четверть века 18,4%. Сильнее всего поднялись цены на продукты — 24%, энергоносители — 22,7% и транспортные услуги — 22%.

В январе потребительская инфляция в Германии выросла на 9,2% год к году, в феврале — на 9,3%, целевой уровень — 2%. Бундесбанк предупредил, что инфляция будет снижаться медленно, в среднем в течение 2023 года она составит 6–7%.