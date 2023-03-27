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Профсоюз назвал забастовки в Германии крупнейшими за 30 лет

Reuters: забастовки в Германии стали крупнейшими с 1992 года
Профсоюзы потребовали увеличить зарплаты до 12% на фоне инфляции, работодатели готовы на меньшее повышение, но пообещали единовременную выплату. Организаторы пригрозили повторением забастовки, если требования не удовлетворят
Фото: Leonhard Simon / Getty Images
Фото: Leonhard Simon / Getty Images

В Германии началась забастовка сотрудников транспортной инфраструктуры, приостановили работу аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы по всей республике, эта забастовка стала крупнейшей с 1992 года. Об этом заявил в один из организаторов, профсоюз Verdi, пишет Reuters.

«Сотрудники сыты по горло теплыми заверениями, в то время как условия труда становятся все хуже и остается много вакантных должностей», — сказал журналистам глава Verdi Фрэнк Вернеке.

Приостановка полетов коснулась 380 тыс. авиапассажиров, в том числе в двух крупнейших немецких аэропортах — в Мюнхене и во Франкфурте, в последнем из них застрявшим пассажирам пришлось спать на скамейках.

Verdi вместе с профсоюзом железнодорожников и транспорта EVG от имени примерно 5,7 млн человек требуют повысить заработную плату на фоне инфляции в немецкой экономики. Текущая забастовка продлится 24 часа, она будет «предупредительной», но ситуация повторится, если заработные платы не удастся повысить, предупредили организации. Профсоюзы требуют повысить зарплаты на 10,5%-12%, но работодатели считают требования неприемлемыми и призывают согласиться на повышение зарплат на 5% в течение 27 месяцев и единовременную выплату в размере €2,5 тыс.

Застрявшие из-за забастовки пассажиры разделились во мнении по происходящему, часть из них поддерживает протестующих. «Да, это оправдано, но я, например, никогда в жизни не бастовал, а я работаю уже более 40 лет. В то же время во Франции они все время из-за чего-то бастуют», — рассказал Reuters один из пассажиров Ларс Бем.

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В январе потребительская инфляция в Германии выросла на 9,2% год к году, в феврале — 9,3%, целевой уровень — 2%. Немецкий банковский регулятор Бундесбанк предупредил, что инфляция будет снижать медленно, в среднем в течение 2023 года она составит 6-7%.

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Германия забастовка Инфляция
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