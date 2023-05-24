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Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина

Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина на встрече в Пекине
Михаил Мишустин (в центре)
Михаил Мишустин (в центре) (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему привет от президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«Он с большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве», — сказал Мишустин.

24 мая Мишустин прибыл в Пекин. В столице Китая он встретился с лидером страны Си Цзиньпином и премьером государственного совета Ли Цяном, а также принял участие в российско-китайских переговорах.

По итогам российско-китайских переговоров стороны подписали пять соглашений. Среди них: Меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и Министерством коммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами и Протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из России в Китай.

Стороны также подписали протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России и Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Минспортом России и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту Китая.

Помимо этого, Россия и Китай подписали заявление о намерениях продлить пилотную программу «Ускоренное патентное делопроизводство» между Роспатентом и Государственным управлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности.

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Си Цзиньпин приезжал в Москву с двухдневным визитом в конце марта. В первый день, 20 марта, состоялась неформальная встреча Си Цзиньпина с Путиным. Председатель КНР во время переговоров назвал Путина дорогим другом и поблагодарил его за «положительную оценку развитию и строительству Китая». На следующий день российский и китайский лидеры сделали заявление для прессы, а также подписали два совместных документа: о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

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